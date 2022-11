È recentemente approdato sul Play Store un nuovo gioco di carte realizzato da Nuverse e Second Dinner Studios. Marvel Snap, con la sua combinazione di strategia, adrenalina e frenesia in tre minuti riesce a condensare intere partite costringendo i giocatori a pensare rapidamente alle mosse migliori. Per poter diventare i migliori giocatori sulla piazza è comunque necessario investire ingenti risorse sotto forma di oro (qui la guida) e di crediti. Oggi, nello specifico, vediamo quali come ottenere più crediti in Marvel Snap.

Cosa sono i crediti in Marvel Snap?

I giochi mobile hanno una certa tendenza a dare al giocatore diverse risorse spendibili per migliorare la competività delle proprie azioni. In Marvel Snap esistono due valute: i crediti e l’oro. Entrambi si possono ottenere anche gratuitamente ma servono per eseguire azioni diverse.

I crediti servono per potenziare le carte, facendone aumentare il livello di rarità.

L’oro serve per acquistare oggetti di vario genere durante il corso delle proprie partite.

Vediamo quindi quali sono le metodologie più semplici per ottenere il maggior numero possibile di crediti.

Ottenere i crediti tramite ricompense per il login

Come ogni buon gioco mobile che si rispetti anche Marvel Snap fa uso di quelle che sono le ricompense per il login, ovvero di premi che vengono dati ai giocatori per aver semplicemente effettuato l’accesso durante quel giorno. Le ricompense per il login variano in termini quantitativi in base al periodo dell’anno e agli eventi presenti ma sono una costante in praticamente qualsiasi videogioco per smartphone. A differenza dei crediti gratuiti di cui abbiamo parlato nel paragrafo sopra, queste ricompense si possono ottenere dalla posta in arrivo.

Ottenere i crediti completando le sfide

La maniera senza dubbio più semplice per ottenere i crediti è attraverso il completamento delle sfide. Le sfide sono tutta una serie di consegne che vengono descritte dal gioco all’interno della scheda missioni nel menu principale. Esistono due categorie di sfide con differenti premi in crediti:

Sfide facili : 50 crediti di premio

: 50 crediti di premio Sfide difficili: 100 crediti di premio

Ogni 8 ore Marvel Snap cambia le sfide disponibili al giocatore, permettendo a quest’ultimo di imbarcarsi in nuovo avventure. Le sfide si possono aggiornare manualmente pagando 120 oro. Completare le sfide permette di avere accesso a piccoli pacchetti di ricompense sotto forma di crediti, oro e punti esperienza per il season pass. Questi pacchetti vengono elargiti al giocatore ogni 5 sfide completate.

Ottenere crediti dal Pass Stagionale

Marvel Snap, come molti altri suoi concorrenti, prevede la presenza di un season pass che sblocca una quantità sempre maggiore di contenuti man mano che si completano le richieste. I crediti sono ricompense previste sia nel season pass gratuito che nel season pass a pagamento.

Chiaramente completare il season pass a pagamento porterà ad un maggiore numero di crediti.

Esempio: completare il Pass Stagionale Inviasione dei simbionti si potranno ottenere, arrivando fino al livello 50, un totale di 2600 crediti.

Acquistare crediti con soldi reali

All’interno del negozio di gioco c’è una sezione legata all’acquisto di crediti utilizzando l’oro come risorsa. In questo caso le opzioni sono le seguenti:

150 Crediti per 120 Oro

per 500 Crediti per 400 Oro

Il nostro consiglio in questo caso è di evitare questo genere di azione poiché è molto più conveniente completare direttamente le missioni giornaliere pagando 120 oro per aggiornarle. Completare due sfide porta a 150 crediti guadagnati e 75 punti esperienza per il pass stagionale; un vantaggio niente male rispetto al mero acquisto di crediti.

Riscattare i crediti gratuiti

Il negozio di crediti nasconde una piccola sorpresa per chiunque vuole fare incetta di questa valuta con cadenza quotidiana. Ogni giorno i giocatori di Marvel Snap possono riscattare gratuitamente 50 crediti in maniera completamente gratuita! Questo significa che, anche non volete giocare, potete riscattare un po’ di crediti da usare per le cose che preferite nei giorni successivi.