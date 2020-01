Marvel’s Spider-Man 2: ondata di nuovi rumor parlano di trama, nemici e data di lancio

Il 2020 è inziato con una valanga di nuove voci di corridoio che sembrano aver preso una sola ed unica direzione: quella della presentazione di PlayStation 5 che andrà in atto nel mese di febbraio. Ovviamente non ci si è fermati a predire l’annuncio ufficiale della console Sony, ma ulteriori rumor hanno cominciato a parlare e pubblicare liste di quelli che saranno i giochi ad accompagnare l’evento di presentazione di PS5. Ora, un ennesimo post apparso su Reddit sta attirando le attenzioni degli appassionati menzionando il reveal di Marvel’s Spider-Man 2 di Insomniac.

Stando al nuovo rumor, pubblicato dall’utente che prende il nome di “v17447377”, dopo essere stata acquistata direttamente da Sony, Insomniac Games si è messa subito al lavoro per presentare il sequel delle avventure videoludiche di Peter Parker e compagnia il più presto possibile. Perciò, la storia e tutti gli elementi principali che andranno a delineare la narrazione del gioco sarebbero già stati scritti.

Per quanto riguarda i villain principali, in Marvel’s Spider-Man 2 faranno la comparsa: i due simbionti Venom e Carnage, Green Goblin, Mysterio e Lizard. Viene anche menzionata l’ambientazione che farà da sfondo al sequel, con un’area molto più ampia e dettagliata in cui svolazzare, con quartieri di New York come il Queens e Brooklyn. L’open world sarà invece caratterizzato da nuove missioni secondarie atte a migliorare le abilità di Spidey e verranno aggiunti dei Dungeon procedurali da affrontare più volte in modi differenti.

Il rumor si conclude svelando la possibile data di uscita di marvel’s Spider-Man 2 che dovrebbe arrivare in esclusiva per Playstation 5 durante le festività natalizie del 2021, con l’annuncio del gioco atteso per la primavera 2020. Cosa pensate di questo rumor? Vi allettano le novità che potrebbero essere introdotte nel sequel di Marvel’s Spider-Man di Insomniac?