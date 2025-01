Marvel's Spider-Man 2 è disponibile su PC! Acquistalo ora a PREZZO SCONTATO! -23%

Se siete appassionati dell'Uomo Ragno e volete vivere un'avventura adrenalinica tra i grattacieli di New York, questa offerta su Instant Gaming è imperdibile. Marvel's Spider-Man 2 per PC è ora disponibile a soli 45,99€, con uno sconto del 23% rispetto al prezzo originale di 60€. Un'opportunità perfetta per tuffarsi nell'universo Marvel e affrontare le minacce più pericolose della città.

Marvel's Spider-Man 2, perché acquistarlo?

In Marvel's Spider-Man 2, sviluppato da Insomniac Games e ottimizzato per PC da Nixxes Software, vestirete i panni di Peter Parker e Miles Morales, affrontando la minaccia di Venom, Kraven il Cacciatore e Lizard. Grazie alla possibilità di passare da un eroe all'altro, il gioco offre una narrativa avvincente e combattimenti ancora più spettacolari. Il tutto in una New York ancora più grande, con l'aggiunta di quartieri iconici come Brooklyn, il Queens e Coney Island.

Questa edizione per PC vanta numerose migliorie tecniche, tra cui il ray-tracing avanzato, il supporto ai monitor ultra-wide e un'ampia gamma di impostazioni grafiche personalizzabili. Inoltre, grazie a NVIDIA DLSS 3 e AMD FSR 3.1, potrete godere di un framerate fluido e un'azione senza compromessi.

Se giocate con un controller PlayStation DualSense, avrete accesso a funzionalità esclusive come il feedback aptico e i grilletti adattivi, per un'esperienza ancora più coinvolgente. Con un prezzo scontato di 45,99€ su Instant Gaming, Marvel's Spider-Man 2 per PC rappresenta una delle migliori occasioni per chi vuole vivere un'avventura epica nei panni dell'iconico supereroe Marvel. Non lasciatevi sfuggire questa offerta: affrettatevi prima che il prezzo torni a salire!

