Marvel's Spider-Man 2, ecco i tanto attesi requisiti PC

PlayStation Studios ha rilasciato i requisiti di sistema per la versione PC di Marvel's Spider-Man 2, a un solo giorno dal lancio previsto per oggi, 30 gennaio 2025 su Steam ed Epic Games Store. Il gioco, terzo capitolo della serie (contando Miles Morales), era uscito originariamente su PlayStation 5 nell'ottobre 2023.

Minimi Raccomandati Alti Alti con ray-tracing Molto alti con ray-tracing Ultimate Ray Tracing Average performance 720P @ 30 FPS 1080P @ 60 FPS 1440P @ 60 FPS 1440p @ 60 FPS 1440p @ 60 FPS 4K @ 60 FPS GPU NVIDIA GeForce GTX 1650AMD Radeon RX 5500 XT NVIDIA GeForce RTX 3060AMD Radeon RX 5700 NVIDIA GeForce RTX 3070AMD Radeon RX 6800 NVIDIA GeForce RTX 4070AMD Radeon RX 7900 XT NVIDIA GeForce RTX 4080AMD Radeon RX 7900 XTX NVIDIA GeForce RTX 4090 CPU Intel Core i3-8100AMD Ryzen 3 3100 Intel Core i5-8400AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i5-11400AMD Ryzen 5 5600 Intel Core i5-11600KAMD Ryzen 5 5600X Intel Core i7-12700KAMD Ryzen 9 5900X Intel Core i9-12900KAMD Ryzen 7 7800X3D RAM 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 32 GB OS Windows 10/11 64-bit(version 1909 or higher) Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit SSD Storage 140 GB 140 GB 140 GB 140 GB 140 GB 140 GB

Questa mossa arriva in extremis dopo un periodo di silenzio che aveva generato confusione tra i giocatori PC riguardo le specifiche necessarie per far girare il titolo. I requisiti vanno da un minimo di una GTX 1650 per giocare a 720p/30fps, fino a una RTX 4090 per il massimo delle prestazioni a 4K/60fps con ray tracing.

Oltre ai dettagli tecnici, PlayStation ha confermato il supporto per monitor ultrawide e l'integrazione del controller DualSense con le sue funzionalità avanzate di feedback aptico, molto sfruttate nei precedenti capitoli della serie.

Il porting includerà:

Ray tracing scalabile

Supporto per monitor ultrawide

Compatibilità con il DualSense

Preset grafici da "Very Low" a "Ultimate Ray Tracing"

I giocatori potranno scegliere tra diverse configurazioni in base al proprio hardware, con opzioni che spaziano dal 720p/30fps per sistemi entry-level fino al 4K/60fps con ray tracing completo per le macchine più potenti.

Per chi si appresta a giocare su PC, gli sviluppatori consigliano di consultare la guida per principianti e i tutorial su come sbloccare tutti i costumi e trovare tutti gli Spider-Bot sparsi per la mappa di gioco.