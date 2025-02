Marvel's Spider-Man 2 su PC comincia a mostrare il suo potenziale | Provato

Non ci sono scuse. Un lancio, soprattutto se si tratta di una IP importante su una piattaforma come il PC, non dovrebbe venire gestito così da nessun publisher, in particolar modo da un nome importante come Sony.

Come in molti saprete, il 30 gennaio scorso Marvel's Spider-Man 2 è arrivato su PC e, come altresì saprete già tutti, l'accoglienza da parte dei giocatori è stata, a dir poco, tumultuosa. Il titolo, infatti, non solo è stato lanciato in una maniera a dir poco peculiare, visto che fino al giorno dell'uscita Sony non ne ha indicato né il prezzo, né i requisiti minimi, ma, soprattutto, il secondo capitolo della saga del tessiragantele targata Insomniac Games, è arrivato su PC ricolmo di problemi che hanno afflitto pesantemente l'esperienza dei giocatori nei primi giorni successivi al lancio.

Le prime valutazioni su Steam furono perlopiù negative, visto che il gioco presentava crash soventi, e inspiegabili, e una gestione imbarazzante del ray tracing, che affliggeva il titolo praticamente con ogni configurazione disponibile sul mercato, mostrando chiaramente che Marvel's Spider-Man 2, doveva uscire più tardi, lasciando a Nixxes il tempo sufficiente per rifinirlo a dovere e riuscire a farlo uscire in condizioni persino migliori, di quelle con cui vennero resi disponibili i due precedenti capitoli.

Insomma, un altro prodotto arrivato fra noi al motto di "esce oggi e lo finiamo domani", una politica che inizia a tediare un po' tutti, specialmente in virtù del fatto che la si riscontra, quasi sempre, nei titoli Tripla A delle software house più importanti.

In questo caso specifico, inoltre, trattandosi di Sony, che sta faticando a entrare nelle grazie dei giocatori PC, questo rilascio così "amatoriale", per quella che è stata una delle IP più importanti per la sua console di punta, stupisce e non poco.

Ovviamente Nixxes, che sappiamo essere una software house molto competente se gli si concedono tempo e risorse, non ha mai smesso di lavorare a testa china in seguito al lancio del gioco, visto che dal day one a oggi, sono uscite tre grosse patch correttive (l'ultima rilasciata lo scorso 20 febbraio) atte a risolvere tutte le problematiche note e quelle che la community di giocatori ha comunicato alla software house.

Il titolo, ovviamente, non è ancora perfetto (almeno per quanto concerne la gestione del ray tracing) ma almeno i numerosi bug e i vari crash che affliggevano il gioco sembrano essere stati risolti da Nixxes, motivo per il quale, ora possiamo sederci e tirare qualche somma in merito a questa conversione.

Configurazione di prova - Laptop ROG Zephyrus G16 2024 NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU (16GB)

Intel Core Ultra 9 185H

32 GB RAM: 2X 16 DDR5, 5200 MHz

Nebula OLED 2560 x 1600, 16:10, 240Hz

Per quanto concerne storia, contenuti, game design e tutto ciò che rappresenta la sfera ludica di Marvel's Spider-Man 2, vi rimandiamo alla nostra recensione della versione per PS5, la quale risponderà a tutte le vostre domande in merito a quanto differisca questo ambizioso sequel, rispetto ai due titoli rilasciati precedentemente da Insomniac Games.

Venendo invece alla versione PC del titolo, Nixxes si è mossa in maniera analoga a quanto fatto con il primo capitolo e lo spin-off dedicato a Miles Morales. Il menù delle impostazioni, o meglio le voci al suo interno, sono pressoché le stesse, a differire dai due precedenti giochi, sono le impostazioni dedicate alla gestine del ray tracing.

Le impostazioni dedicate a risoluzione, sincronia verticale e supporto alla tecnologia NVIDIA Reflex, sono analoghe al passato, così come è presente la piena compatibilità a tutte le tecnologie di upscaling attualmente disponibili sul mercato: DLSS, FSR e XeSS.

Per ognuna di queste tecnologie sono presenti diversi preset, molto basici se dobbiamo dirla tutta, oltre alla possibilità di adattare dinamicamente suddette tecnologie impostando il frame rate che si vuole ottenere. Purtroppo questa opzione, per quanto molto intelligente a livello concettuale, si mostra troppo aggressiva nella resa finale, alterando eccessivamente la qualità finale dell'immagine.

Presenti, ovviamente, anche le tecnologie di Frame Generation sia di NVIDIA che di AMD (quest'ultima ottima per potersi godere il titolo su Steam Deck senza grossi grattacapi) insieme a diverse ozpioni per l'antialiasing (TAA, SMAA, DLAA).

Per quanto riguarda le opzioni grafiche avanzate, il gioco offre cinque preset: base, minimo, medio, massimo e super, con la possibilità di regolare manualmente ogni singolo parametro. È possibile modificare aspetti come qualità e filtro delle texture, ombre, occlusione ambientale, riflessi screen space, densità del traffico e della folla, qualità dei capelli e degli effetti particellari. Alcuni elementi, come ombre e livello di dettaglio, possono essere portati addirittura oltre il livello "super", fino all’ultra, anche se per farlo si avrà bisogno di un hardware decisamente performante.

La gestione del ray tracing, come vi anticipavamo poc'anzi, è stata organizzata in una sezione dedicata, la quale può essere disattivata completamente. Anche in questo caso, troviamo una serie di preset che influenzano omogeneamente la resa di riflessi, interni, ombre e occlusione ambientale, con ulteriori opzioni per regolare la qualità delle geometrie nei riflessi, il raggio d’azione degli oggetti coinvolti e la ray reconstruction. Quest’ultima è disponibile sia nel modello CNN che nel modello Transformer per le GPU NVIDIA più recenti.

Due parole sul DualSense La versione PC di Marvel's Spider-Man 2 offre il pieno supporto al controller DualSense, garantendo tutte le funzionalità già apprezzate su PS5. Tra queste troviamo giroscopio, touchpad, altoparlante integrato, grilletti adattivi e feedback aptico, che arricchiscono l’esperienza di gioco. Tuttavia, per sfruttarle al meglio, il controller deve essere collegato tramite cavo USB e considerando che numerosi titoli cominciano a sfruttare il pieno potenziale del controller di Sony anche tramite connessione senza fili, vederlo in una produzione Sony lascia leggermente perplessi.

Prestazioni e ottimizzazione

In seguito alle numerose patch, che hanno praticamente eliminato i crash persistenti e migliorato l'ottimizzazione del titolo anche su hardware meno potenti, Marvel's Spider-Man 2 si è comportato molto bene in raster sulla nostra 4090 laptop (che si può considerare analoga a una 4080 desktop), permettendoci di ottenere questi risultati, in termini di FPS, con il preset "super" (senza ulteriori modifiche) con le diverse risoluzioni più utilizzate dai giocatori (per i 4K abbiamo sfruttato un pannello OLED esterno:

70 fps a 2160p

90 fps a 1600p

120 fps a 1440p

180 fps a 1080p

A titolo puramente informativo, abbiamo anche testato il titolo sul nostro PC desktop che monta una 4070 standard e il gioco è riuscito a mantenere i 60 fps costanti a 1440p, sempre con il preset "super".

Ovviamente, utilizzando il DLSS, il gioco riesce a raggiungere frame rate molto più alti, permettendo il raggiungimento dei 60 fps in 4K anche con la nostra 4070 standard.

I problemi, purtroppo, emergono tutti quando si decide di sfruttare il ray tracing, in maniera analoga a quanto accaduto al lancio dei capitoli precedenti. La ray reconstruction, in particolare, risulta ancora inutilizzabile, poiché genera artefatti visivi evidenti sui capelli dei personaggi e nelle ombre, indipendentemente dal modello (CNN o Transformer). L’impatto sulle prestazioni del ray tracing, inoltre, varia molto a seconda della scena, della dimensione dell’ambiente e della presenza di superfici riflettenti, rendendo difficile mantenere un frame rate stabile.

Nonostante ciò, con una RTX 4090 Laptop si possono trovare compromessi accettabili, ottenendo:

55 fps stabili a 1600p con preset super , ray tracing su max e DLSS in modalità qualità

con , e 45 fps a 2160p

63 fps a 1440p

70 fps a 1080p

Al momento, a poco servono le tecnologie di Frame Generation, visto che per quanto riescano a far raggiungere frame rate decisamente più alti (arrivando fino a 120 fps in 4K), restituiscono un input lag percepibile e una distorsione delle immagini evidenti durante il web swinging (ovvero quando ci si sposta per New York con le ragnatele di Spidey).

Rispetto alla versione PS5, e PS5 Pro, la gestione del ray tracing su PC risulta notevolmente migliorata, con una qualità superiore anche rispetto alla modalità fedeltà della console. Tuttavia, la mancanza di impostazioni minime equivalenti a quelle della versione console (le ultime introdotte con la terza patch non sono ancora paragonabili a quelle presenti nella versione per PS5 standard) rende molto più difficile trovare un bilanciamento ideale tra qualità e prestazioni.

Allo stato attuale, ovvero in seguito alla patch 1.218.0.0, Marvel's Spider-Man 2 si rivela finalmente un prodotto che si può consigliare, con qualche riserbo, anche ai giocatori PC. La seconda avventura di Spidey targata Insomniac è un open world meritevole e disimpegnato che avrebbe meritato un periodo di sviluppo più lungo, o delle risorse maggiori tra le fila di Nixxes per evitare un lancio così confuso e che facesse percepire, ai giocatori PC, di venire considerati da Sony come un "mercato di seconda fascia".

Sebbene le prime patch abbiano migliorato la situazione, rimangono ancora alcuni aspetti da sistemare, in particolare per quanto riguarda la ray reconstruction, ma almeno ora il titolo è fruibile in condizioni analoghe, se non migliori, di quelle viste al lancio dei precedenti capitoli.

È indubbio però che, dopo l’eccellente lavoro svolto con la conversione di Horizon Forbidden West, le aspettative nei confronti di Nixxes erano molto più alte e mai ci si sarebbe aspettati di trovare un prodotto al lancio in condizioni, leggermente migliori, a quelle di The Last Of Us Parte 1.

Indubbiamente, come dicevamo anche in apertura, l’ormai diffusa politica del "sistemiamo dopo l'uscita" non è più accettabile con titoli così importati e con dietro nomi cosi altisonanti e, per quanto ora vi possiamo consigliare di giocarci, viste le sue ottime qualità, continuiamo a sperare che questo trend finisca prima che siano i giocatori a ribellarsi, smettendo di supportare prodotti lanciati in questo stato.