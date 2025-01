Mass Effect 5 arriverà fra tanto, tantissimo tempo... ma allora che è stato annunciato a fare?

Il prossimo capitolo della saga di Mass Effect è ancora in fase iniziale di sviluppo, secondo quanto rivelato da Mark Darrah, veterano di BioWare. In un video sul suo canale YouTube, Darrah ha spiegato che il team sta ancora pianificando il progetto e non è pronto per un'espansione su larga scala.

Nonostante BioWare abbia recentemente completato lo sviluppo di Dragon Age: The Veilguard (acquistabile su Amazon), il nuovo Mass Effect non beneficerà di un immediato spostamento di risorse. "Mass Effect non è pronto per avere improvvisamente un team di 250 o 300 persone", ha affermato Darrah. Il gioco si trova ancora in una fase di pre-produzione, con i responsabili impegnati a definire portata, tempistiche e altri dettagli fondamentali.

Questa situazione differisce dai precedenti progetti di BioWare, dove il passaggio da un gioco all'altro era più fluido. Darrah ha spiegato che il team di Mass Effect "dovrà trovare un altro lavoro all'interno del resto dell'organizzazione EA" nel frattempo, mentre si occupa di "capire cosa sarà Mass Effect, di definire la struttura e di prepararsi ad accogliere un team di dimensioni molto più grandi".

Il nuovo capitolo di Mass Effect è stato annunciato ufficialmente nel novembre 2020. Nell'aprile 2022, BioWare aveva dichiarato che il gioco era "nelle prime fasi di sviluppo". Considerando questi tempi, è probabile che i fan dovranno attendere ancora diversi anni prima di avere informazioni concrete sul progetto.

Nel frattempo, la community di Mass Effect continua a speculare sui possibili contenuti del nuovo capitolo, come il ritorno del sistema morale, basandosi su immagini ufficiali rilasciate finora.

In generale la nostra sensazione è che il team si stia prendendo più tempo del dovuto anche in virtù del mezzo flop di Dragon Age The Veilguard che non sembra aver raggiunto le aspettative di tutti i giocatori. Tuttavia una critica bisogna farla, esattamente come The Elder Scrolls VI: a che cosa è servito annunciarlo così presto?