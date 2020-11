Mass Effect Trilogy Remastered, domani l’annuncio?

In questi mesi si sono susseguite sempre più spesso le notizie di una remastered ufficiale di Mass Effect Trilogy che ovviamente non è stata mai confermata da parte di EA ne da Bioware. In questi ultimi giorni si faceva sempre più viva, soprattutto su Twitter la voce che voleva la trilogia presentata durante la fine del 2020. Proprio oggi infatti sono uscite alcune voci di corridoio che darebbero quasi per certo l’annuncio del titolo durante la giornata di domani.

A mettere ancora più carne sul fuoco è stato Jeff Grubb che poche ore fa ha pubblicato sul social celeste una copertina molto sfocata (che potete vedere anche all’interno della notizia). Ovviamente la prima cosa che salta all’occhio è il font identico a quello di Mass Effect che è possibile intravedere nella parte centrale dell’immagine. Stessa cosa vale per l’elmo della tuta N7 che è possibile intravedere sulla destra. A questo punto sicuramente dovrà accadere qualcosa nelle prossime ore, sarà domani quindi l’annuncio?

Inoltre ci sono anche un paio di domande che ci potremmo porre su questa Remastered della trilogia ufficiale. Per quali console uscirà? Finalmente vedremo la saga di Mass Effect anche su Switch? oppure ancora una volta sarà soltanto prerogative di Microsoft e Sony? E inoltre, uscirà anche per next-gen oppure dovremo utilizzarla in modalità retrocompatibilità?

L'ultima soprattutto è una domanda più che lecita dato il periodo in cui viene annunciata, ovviamente tutte le risposte le avremo soltanto appena avverrà l'annuncio. Voi avete già giocato la trilogia oppure aspetterete questa remastered per giocare per la prima volta una delle saghe che ha reso celebre il famoso capitano Shepard? Fatecelo sapere con un commento qui sotto!