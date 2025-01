Metaphor ReFantazio diventa un manga, e potete già leggere il primo capitolo

Metaphor ReFantazio, acclamato RPG del 2024, ha ricevuto un adattamento manga ufficiale. Il primo capitolo è già disponibile in inglese gratuitamente su Manga Plus Shueisha, offrendo ai fan una nuova prospettiva sulla storia del gioco, un po' come avvenne all'epoca per Persona 5.

L'adattamento manga, curato dall'artista Yoichi Amano, noto per i suoi lavori su Dragon Quest Treasures e Akaboshi: Ibun Suikoden, sarà pubblicato in Giappone sulla rivista V Jump. Questa versione mantiene una forte fedeltà al gioco originale, pur introducendo alcune interessanti variazioni.

Una delle differenze più evidenti è l'utilizzo del nome canonico del protagonista, Will, e una leggera modifica nella presentazione del personaggio di Strohl; ovviamente, col proseguirsi dei capitoli ci potranno essere ulteriori variazioni narrative nell'adattamento manga.

Metaphor ReFantazio, sviluppato da Atlus e disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X|S, si è guadagnato rapidamente il favore dei fan della serie Persona, ottenendo anche una nomination come Gioco dell'Anno ai GOTY - oltre a molti altri premi -. Il titolo è stato elogiato in particolare per la sua capacità di ricreare la magia dei classici JRPG, offrendo un'esperienza di gioco coinvolgente e memorabile.

L'adattamento manga promette, dunque, di espandere ulteriormente l'universo di Metaphor ReFantazio, dando ai lettori l'opportunità di esplorare la ricca trama del gioco da una nuova prospettiva. Data la vastità della storia originale, ci si aspetta che il manga fornirà materiale narrativo per un lungo periodo.

La trasposizione in formato manga potrebbe anche attirare nuovi fan verso il franchise, ampliando ulteriormente la base di appassionati di questo acclamato RPG. Resta da vedere come l'adattamento riuscirà a catturare l'essenza del gioco, mantenendo l'equilibrio tra fedeltà all'originale e innovazione narrativa.