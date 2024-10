Metaphor ReFantazio è un trionfo senza precedenti per Atlus: 1 milione di copie al lancio

Metaphor: ReFantazio, il nuovo gioco di ruolo fantasy di Atlus, ha venduto oltre un milione di copie nel giorno del lancio (se non l'avete ancora preso, potete trovarlo in sconto su Instant Gaming). L'azienda ha annunciato il traguardo sul proprio sito web, sottolineando che le vendite totali hanno superato il milione di unità considerando sia le copie fisiche spedite che quelle digitali vendute su tutte le piattaforme.

Questo risultato rende Metaphor: ReFantazio il gioco Atlus con le vendite più rapide di sempre, superando il precedente record di Persona 3 Reload che aveva raggiunto il milione in una settimana. Il successo commerciale immediato è notevole per un nuovo titolo, seppur creato da veterani della serie Persona come il director Katsura Hashino.

Per celebrare il traguardo, l'artista Shigenori Soejima ha realizzato un disegno del personaggio Gallica, che svolge un ruolo simile a Morgana in Persona 5 o Teddie in Persona 4. La rapida affermazione di Metaphor: ReFantazio è significativa considerando che si tratta di una nuova proprietà intellettuale con un nome non immediatamente comprensibile.

Metaphor: ReFantazio unisce elementi fantasy ad una storia che affronta temi come il razzismo, con un protagonista ispirato a David Bowie. Il successo commerciale e di critica suggerisce che Atlus sia riuscita a creare un'esperienza coinvolgente capace di attrarre sia i fan di lunga data che nuovi giocatori, nonostante si tratti di una nuova proprietà intellettuale.