Metroid Dread, Digital Foundry rivela risoluzioni e frame rate

Metroid Dread è senza dubbio una delle più importanti uscite del 2021 su Nintendo Switch, con Digital Foundry che lo ha definito come uno dei giochi migliori dell’ultimo decennio. Sempre il team di tecnici ha avuto modo di analizzare nel dettaglio l’opera di Nintendo e MercurySteam: secondo loro, Metroid Dread è “veloce e fluido”, nonostante le limitazioni di una Nintendo Switch con ormai molti anni sulle spalle, su cui molti altri titoli faticano spesso a raggiungere prestazioni ottimali.

Digital Foundry omaggia i tempi di caricamento del gioco in fase di avvio, così come delle macro aree che sono collegate tra di loro. Si passa poi alla definizione precisa delle risoluzioni nelle differenti modalità di Nintendo Switch: in modalità TV Metroid Dread arriva a una risoluzione di 1600×900, mentre con la console in portatile raggiunge il massimo di 720p. Sebbene non alla pari degli standard attuali di PlayStation 5 o Xbox Series X, si tratta di un risultato sicuramente molto valido per la console ibrida.

In Metroid Dread non viene usata alcuna tecnica di anti-aliasing, ma Digital Foundry spiega che non è una grande mancanza dato che molto raramente saranno presenti oggetti molto distanti sullo schermo. Per quanto riguarda il frame rate, invece, Metroid Dread gira a 60 fps costanti sia in modalità TV che in portatile, grazie soprattutto a un accurato processo di perfezionamento del comparto tecnico su Nintendo Switch.

Tuttavia, Digital Foundry spiega che ci sono state alcune rare occasioni in cui ha assistito a un frame rate altalenante, seppur di pochissimi fotogrammi, probabilmente dovuto ai caricamenti in alcune scene più complesse. Se siete interessati a scoprire di più su Metroid Dread, vi ricordiamo che abbiamo avuto modo di recensirlo assieme a Nintendo Switch Modello OLED. Fateci sapere con un commento di seguito se anche voi state giocando all’ultima avventura di Samus e, soprattutto, cosa ne pensate.