Micro SD per Nintendo Switch, le migliori | Maggio 2020

Nintendo Switch è sicuramente una delle console più di successo degli ultimi tempi, con la piattaforma nipponica che dal 2017, anno di rilascio ufficiale, ad oggi ha saputo regalare ai propri possessori veramente tante emozioni. Come non ricordare, ad esempio, quel capolavoro destinato a passare agli annali di The Legend of Zelda: Breath of the Wild o Super Mario Odyssey, uno dei capitoli più belli di sempre dedicati al sempreverde e simpaticissimo idraulico. Nonostante questa incredibile pletora di titoli validissimi, che comprende anche altre opere come Pokémon Spada e Scudo e Fire Eblem Three Houses, la piccola ibrida giapponese ha però un “piccolo” problema, ben noto agli innumerevoli utenti della piattaforma. Nintendo Switch, infatti, dispone purtroppo di una memoria interna per i vari giochi veramente irrisoria e, per non essere costretti a continuare a cancellare alcuni di questi meravigliosi titoli, è quindi necessario dotarsi di una buona Micro SD per espanderla. Per meglio aiutarvi nella scelta di questo imprescindibile accessorio abbiamo quindi deciso di elencare per voi le migliori Micro SD per Nintendo Switch ad oggi acquistabili sul mercato.

Micro SD per Nintendo Switch, le migliori

SanDisk Micro SD XC ufficiale Nintendo

Non potevamo che iniziare questa carrellata tra le migliori Micro SD per Nintendo Switch ad oggi sul mercato se non con questa serie di prodotti SanDisk serigrafati a tema Nintendo. Oltre a delle prestazioni assolutamente notevoli e in grado di ottenere il massimo dalle nostre piccole amate piattaforme di gioco, queste Micro SD per Nintendo Switch sono anche tremendamente belle da vedere, grazie ai principali simboli legati alla società giapponese stampati su di esse. Basti solo ad esempio vedere l’iconico fungo nel modello da 128 GB qui a fianco per capire di cosa stiamo parlando e di come si tratti di un prodotto decisamente perfetto per Nintendo Switch.

Lexar Micro SD XC 633x

Non volete mai più avere problemi di spazio sulle vostre amate Nintendo Switch? Beh, se i 256 GB massimi delle proposte precedenti non vi soddisfano sarete lieti di sapere che sono presenti sul mercato anche Micro SD decisamente più capienti, oltre che ovviamente performanti. Con i suoi ben 512 GB di spazio la Lexar 633x è senza ombra di dubbio alcuno una delle Micro SD per Nintendo Switch migliori che potete trovare sul mercato, nonché il perfetto contenitore per decine e decine di giochi sulla vostra console. Ah, se non avete il bisogno di tutto quello spazio ma volete comunque un prodotto Lexar esistono fortunatamente anche tagli minori.

Samsung Micro SD XC Evo Plus

Di Micro SD per Nintendo Switch e non solo sul mercato ce ne sono oramai veramente diverse e negli ultimi anni sono anche arrivate a toccare dei prezzi sempre più interessanti. Ora come ora, infatti, con poco più di 20 euro è possibile portarsi a casa un’ottima Micro SD da ben 128 GB di spazio, un’eventualità a dir poco remota fino a poco tempo fa. La corsa al risparmio in questo settore si è quindi fatta pian piano sempre minore, con la qualità che si è presto imposta come la variabile più preponderante nella scelta di una Micro SD per Nintendo Switch o qualsiasi altro prodotto elettronico. Tra i migliori prodotti possiamo sicuramente trovare le Samsung Evo Plus, con le schede del celebre produttore che riescono a proporre una grande affidabilità coniugata ad un prezzo decisamente concorrenziale.

