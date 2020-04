I titoli disponibili sulla console ibrida di Nintendo sono veramente moltissimi, ma vengono spesso proposti ad un prezzo superiore a quello della concorrenza anche a distanza di alcuni anni dal loro ufficiale debutto. Quindi, de i migliori giochi Nintendo Switch a 30 euro o meno, non è un’impresa banale. Abbiamo sviscerato per voi il listino dello Shop Nintendo, imbattendoci in produzioni che meriterebbero sicuramente la vostra attenzione, da giochi minori ma comunque di prestigio, a tripla A molto blasonati. Chiaramente abbiamo cercato di spaziare tra vari generi, in modo da accontentare una fetta piuttosto consistente di pubblico.

Ultima precisazione prima di lasciarvi con l’articolo: purtroppo abbiamo dovuto tralasciare moltissime IP Nintendo, non per la loro straordinaria qualità, bensì per il loro prezzo tutt’oggi ancora abbastanza alto. Terremo aggiornato l’articolo in caso di nuove disponibilità di giochi Nintendo Switch a 30 euro o meno.

Giochi Nintendo Switch a 30 euro o meno

Assassin’s Creed III Remastered

Connor nel bel mezzo di una battaglia!

Tra i giochi Nintendo Switch a 30 euro o meno è impossibile non cominciare questi nostri consigli con Assassin’s Creed III Remastered, il capitolo che per molti rappresenta – e rappresenterà per sempre – la fine del franchise dedicato agli assassini. L’avventura di Connor è infatti la più importante da un punto di vista strettamente narrativo, ma anche quella che mescola al meglio le sequenze nel passato con quelle ambientate ai giorni nostri. Desmond Miles risulta difatti una figura ben più centrale rispetto ai capitoli passati, non che prima fosse meno importante, ma lo spazio a lui dedicato era sicuramente ridotto.

Da un punto di vista strettamente ludico questa edizione riprende alcuni aspetti del gameplay di Assassin’s Creed IV: Black Flag, come ad esempio la possibilità di mirare con arco e armi da fuoco. Novità assoluta, quest’ultima, tra l’altro introdotta proprio dal terzo capitolo originale. Il combattimento melee è invece il solito, basato come sempre sui contrattacchi e quindi parecchio attendista, sebbene ben più reattivo e brutale delle primissime iterazioni.

Da non sottovalutare anche Assassin’s Creed: Liberation, originariamente uscito per PlayStation Vita, che si adatta alla perfezione ai comandi di Nintendo Switch.

A soli 30 euro vi aspettano dunque moltissime ore di contenuti e città da esplorare, se amate il genere degli action adventure non fatevelo scappare.

Wolfenstein II: The New Colossus

William B.J. Blazkowicz sta per essere giustiziato

Seguito di quel The New Order che riportò in auge il franchise e gli sparatutto story-driven, The New Colossus porta avanti quella stessa filosofia, inscenando scontri a fuoco frenetici ed esaltanti. Anche sul piccolo schermo di Nintendo Switch, nonostante gli evidenti problemi legati ad un frame rate ballerino e a delle texture non proprio brillanti, riesce a farsi apprezzare bene. Se è l’unica console che possedete o comunque non avete mai avuto modo di entrare in contatto con questa produzione, a soli 30 euro vi porterete a casa un bel pacchetto, non molto longevo ma nemmeno cortissimo.

Strutturalmente ricorda parecchio il suo predecessore e anche narrativamente si lega agli eventi passati, per cui è estremamente preferibile affrontarlo dopo aver vissuto The New Order. Tuttavia, se proprio non avete nessuna intenzione di farlo, la sola lettura in rete degli eventi più importanti potrebbe risultare sufficiente.

Child of Light + Valiant Hearts Collection

La raccolta include entrambi i giochi

Arrivati in un periodo piuttosto sperimentale per Ubisoft, che vide appunto l’uscita di molte altre produzioni simili (Assassin’s Creed: Chronicles su tutti), questi due titoli sono veramente ottimi per Nintendo Switch. Caratterizzati da un comparto tecnico leggero ma molto evocativo, ben si adattano alle capacità della console, risultando ancora più godibili delle loro edizioni rilasciate per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Il prezzo si aggira sempre intorno ai 30 euro, ma vi ricordiamo che i titoli contenuti sono ben due e tra l’altro molto differenti fra di loro: Child of Light è un RPG a turni caratterizzato da un comparto estetico folgorante; mentre invece Valiant Hearts: The Great War è un’avventura puzzle che prova a trattare con leggerezza tematiche importanti, inscenando gli orrori della grande guerra. Amanti di belle storie e di RPG a turni, se siete all’ascolto non fatevi scappare questa bellissima raccolta.

Mario + Rabbids Kingdom Battle

Un graditissimo crossover sviluppato da Ubisoft Milan

Ecco finalmente un titolo in esclusiva Nintendo Switch, uno fra i pochissimi a presentare un prezzo di listino dimezzato rispetto all’originale. Ancora una volta stiamo parlando di una produzione firmata Ubisoft, per la precisione dalla divisione Milanese, ci stiamo quindi riferendo ad un orgoglio tutto italiano.

Ricorderete sicuramente quel momento epocale che all’E3 2017 fece impazzire tutti: Yves Guillemot, CEO dell’azienda francese, salì sul palco e annunciò questo bellissimo crossover tra la serie di Mario e quella di Rabbids. Un gioco sicuramente di caratura minore rispetto alle più blasonate produzioni Nintendo, ma che non andrebbe sottovalutato poiché capace di catturare anche per svariate ore.

Se non lo avete ancora giocato e cercate un titolo da prendere a 25 euro circa, potreste seriamente prenderlo in considerazione. Forse uno dei migliori giochi Nintendo Switch a 30 euro o meno.