Custodie Nintendo Switch, le migliori | Maggio 2020

Oramai è chiaro: Nintendo Switch, dopo un esordio abbastanza in sordina, si è presto imposta come una delle console più interessanti degli ultimi tempi, riuscendo a coniugare con successo insieme sia la sua natura casalinga che quella più portatile. La piccola ibrida di casa Nintendo è infatti riuscita nella difficilissima impresa di unire insieme due mondi che, per quanto all’apparenza simili, sono in realtà contraddistinti da numerose differenze. Proprio considerando le grandi peculiarità della console nipponica è quindi chiaro di come si tratti di un prodotto che viene spesso e volentieri portato in giro. Proprio per meglio custodire la nostra amata piattaforma in questi spostamenti è quindi necessario dotarsi della miglior custodia Nintendo Switch possibile, che sappia proteggere la console e, al contempo, venire incontro alle nostre necessità.

Custodia Nintendo Switch

Custodia Nintendo Switch Classica

Nel caso in cui possediate la versione originaria della piattaforma di gioco nipponica, ossia quella con i Joy-Con per intenderci, avrete bisogno di una custodia Nintendo Switch in grado di proteggere ed accogliere tutti i vari componenti della vostra amata console. Fortunatamente sono presenti diversi prodotti sul mercato in grado di compiere tale compito e, oltre che Nintendo Switch, è spesso e volentieri possibile tenere al loro interno anche numerosi giochi nella tasca dedicata. A rendere il tutto più allettante è inoltre il fatto che esistono differenti colorazioni e tipologie di tali custodie Nintendo Switch, fatto che le rende perfette per qualsivoglia gusto estetico e non solo.

Valigetta Nintendo Switch

Se quando viaggiate non avete problemi troppo stringenti di spazio o se avete invece bisogno di portare con voi tutti i vari componenti della console Nintendo, come il caricatore o il Dock Set per collegare la piattaforma alla TV, allora la migliore soluzione per voi per quanto riguarda una custodia Nintendo Switch è senza ombra di dubbio alcuno quella relativa ad un’apposita valigetta. Grazie ad essa è infatti possibile trasportare ovunque in totale libertà e in completa sicurezza il nostro intero ecosistema Nintendo, portandoci sempre addietro tutto ciò di cui abbiamo bisogno senza paura di incorrere in qualche brutta sorpresa.

Custodia Nintendo Switch Lite

Come ben saprete oltre alla classica Nintendo Switch esiste sul mercato da oramai un anno anche Nintendo Switch Lite, ossia una versione esclusivamente portatile e più piccola della console Nintendo. Nel caso in cui siate dei possessori di questo particolare prodotto una buona custodia Nintendo Switch è ancor più essenziale, vista la natura stessa della piattaforma. Ancor più importante è poi il fatto che, essendo Nintendo Switch Lite più piccola della controparte ibrida, è necessaria una custodia fatta apposta, che non lasci troppa libertà di movimento alla console. Anche in questo caso esistono fortunatamente numerose colorazioni di tali custodie, che ci permettono di personalizzare al massimo il tutto, ovviamente con la sicurezza delle nostre piattaforme da gioco sempre al primo posto.

