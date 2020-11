Microsoft Flight Simulator: Sardegna protagonista nel nuovo update

Nonostante siano passati diversi mesi, c’è ancora chi si diverte parecchio con Microsoft Flight Simulator, titolo incredibili sviluppato dai ragazzi di Asobo Studio. Il titolo non solo è stato accolto ad ampie braccia aperte da critica e giocatori, ma ha saputo trovare fin da subito una grossa community che si dedica al titolo con grande costanza. Il realismo incredibile ha permesso a migliaia di giocatori in tutto il mondo di imparare tutte quelle meccaniche e “segreti” dei piloti di tutto il mondo, diventando sicuramente il simulatore per eccellenza.

Come capita spesso con questa tipologia di giochi, con il passare del tempo si arricchisce con pacchetti che aggiungono aerei ma soprattutto località, rendendo ancora più incredibile il titolo. Il team ha da poco annunciato quindi un nuovo update in Microsoft Flight Simulator il quale aggiunge uno dei tre scali aeronautici della Sardegna, l’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda, riportando nei nostri cuori quell’estate ormai passata. Questo verrà aggiunto a partire dalla prossima settimana, quindi entro pochissimi giorni. L’update testimonia ancora una volta quanto il team francese stia lavorando in modo impeccabile anche per i contenuti post lancio, vedremo in futuro con l’arrivo della next gen i piani dei ragazzi.

Durante un evento svolto pochi giorni fa, Asobo Studio ha voluto condividere i piani futuri riguardanti Microsoft Flight Simulator definendolo in sintesi una “piattaforma fiorente“, annunciando che un ulteriore aggiornamento in programma in futuro sarà incentrato sugli Stati Uniti.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete contenti di poter sorvolare Olbia ed il suo aeroporto? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti Microsoft Flight Simulator disponibile dal 18 agosto scorso.