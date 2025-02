Microsoft porta due capitoli di Age Of Empires su PS5

Microsoft ha annunciato l'arrivo di due popolari giochi strategici su PlayStation 5. Age of Empires II: Definitive Edition uscirà nella primavera 2024, mentre Age of Mythology: Retold debutterà il 4 marzo. L'annuncio è stato dato dagli sviluppatori sul sito ufficiale di Age of Empires.

Questa mossa rappresenta un ulteriore passo verso l'importante apertura di Microsoft verso le piattaforme concorrenti. I due titoli, finora esclusivi di PC e Xbox, saranno ora disponibili anche per i possessori di PS5, ampliando notevolmente la base di giocatori potenziali.

Tutti gli aggiornamenti saranno distribuiti contemporaneamente su tutte le piattaforme.

Gli sviluppatori hanno dichiarato: "Non importa quale piattaforma preferiate, ora potete unirvi agli amici, sfidare i rivali e condividere la vostra passione per Age of Empires". Questa filosofia inclusiva mira a creare una community di gioco più ampia e connessa.

Per Age of Mythology: Retold è prevista anche una Premium Edition che offre 5 giorni di accesso anticipato dal 27 febbraio, oltre all'espansione Immortal Pillars con il nuovo pantheon cinese. I pre-ordini includeranno due Benedizioni esclusive per la modalità Arena degli Dei.

Age of Empires II: Definitive Edition arriverà invece accompagnato da una nuova espansione DLC con nuove civiltà e contenuti, disponibile su tutte le piattaforme. Gli sviluppatori assicurano che tutti gli aggiornamenti futuri saranno rilasciati simultaneamente su Steam, Windows Store, Xbox e PlayStation 5, garantendo un'esperienza uniforme e il pieno supporto al cross-play.

Considerando che PS5 è compatibile, solo con alcune produzioni, con mouse e tastiera, siamo curiosi di scoprire se il loro supporto verrà implementato sulla console di Sony, garantendo un sistema di controllo più immediato per i giocatori che lo preferiscono.

Questo ulteriore annuncio da parte di Microsoft potrebbe essere il segnale dell'arrivo di ulteriori porting di titoli Xbox su PlayStation, alimentando le speculazioni su possibili annunci futuri come una Gears of War Collection multipiattaforma.