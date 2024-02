Migliori accessori PS5 (febbraio 2024)

Rispetto al lancio, ora riuscire ad acquistare una PS5 è diventato drasticamente più facile. Oltre all'hardware, però, il colosso nipponico e i produttori di terze parti hanno ideato una linea di accessori che potrebbe aiutarvi a rendere la vostra esperienza di utilizzo della console un po' più profonda. Non è ovviamente facile orientarsi nel gigantesco catalogo delle proposte e l'articolo che state per leggere ha proprio questo obiettivo, ovvero fornirvi un aiuto nella selezione del miglior accessorio.

In questo aggiornamento datato febbraio 2024 abbiamo aggiornato tutti i link e reso la guida più leggibile.

Esattamente come per ogni console, anche PS5 dispone di una serie di add-on che potrebbero aiutarvi in determinati contesti. Tra pad originali, borsa da viaggio e caricatori per il DualSense (essenziali in occasione di weekend e periodi dove si può giocare un po' di più) il mercato propone diverse soluzioni, che andiamo ad analizzare in questa guida.

Essendo un articolo pensato esclusivamente per elencare i migliori accessori opzionali, non troverete dunque del puro hardware come in precedenza. Se siete dunque alla ricerca di altro materiale, vi invitiamo a consultare i migliori HD esterni per PS5, tutti i controller disponibili per la console Sony, tra originali, colorati e personalizzati e anche ai migliori SSD interni per PS5.

Come scegliere gli accessori PS5

Se siete i proprietari di una PS5 o di una console in generale vi sarà sicuramente capitato di aver bisogno di una serie di accessori in grado di "potenziare" le funzioni della console, di migliorarne l'estetica o di aiutarvi nella sua manutenzione. In questa guida abbiamo individuato 3 tipologie di accessori che, oltre a funzionare benissimo come regalo per un possessore di PS5, sono in grado di portare ai massimi livelli il rapporto utente console.

Accessori ufficiali e periferiche

In questa prima categoria rientrano naturalmente tutti gli accessori ufficiali prodotti da Sony, da un semplice controller fino al Playstation VR e passando per il remote controller, le Cuffie Pulse 3D e l'HD Camera. Una serie di gadget indispensabili se siete giocatori che amano immergersi a 360 gradi nei propri giochi. Il PS VR è uno dei visori più all'avanguardia nella realtà virtuale e i giochi VR di Sony sono tra i migliori del mercato. Le Cuffie Pulse 3D vi forniscono un audio dimensionale che porta ad un altro livello il sonoro provato in titoli come Returnal o Dead Space. Se invece volete usare la console anche come stazione multimediale per vedere film e serie TV, il remote controller (un vero e proprio telecomando universale) risulta indispensabile per una fruizione davvero completa. Allo stesso tempo la base di ricarica del DualSense vi permette di non preoccuparvi troppo delle batterie al litio dei controller e averne sempre pronto uno all'uso.

Strumenti per il trasporto o la manutenzione

Ci sono poi alcuni accessori che potrebbero venire incontro a tutti quei giocatori che viaggiano spesso e che faticano a imballare ogni volta la console nella scatola. Fanno parte di questa categoria le borse da viaggio e le tracolle, studiate per trasportare PS5 e che in pochi semplici passi vi permettono di preparare la console (e tutti i suoi cavi) per il prossimo spostamento. Per non rovinare i controller poi abbiamo pensato di inserire anche delle cover per Dualsense, gommate e non, per proteggerli dagli urti, aumentarne la maneggevolezza e dargli un tocco di design aggiuntivo. Se inoltre avete bisogno di tenerli sempre carichi e pronti all'uso, c'è anche una base di ricarica che si integra perfettamente alla console.

Gadget

Infine abbiamo pensato che ad un vero fan Playstation potrebbero interessare i gadget dedicati alla console e quindi perché non aggiungere alla propria postazione da gaming un accessorio originale come una lampada che ritrae i 4 celebri tasti della console Sony? E se la lampada non dovesse bastarvi ci sono anche cuscini, tazze, calze e molto altro ancora.

Prezzo

Quanto siete disposti a spendere per migliorare l'esperienza di gioco di PS5? In base a questa domanda potete determinare il prezzo giusto per l'acquisto di un accessorio. Se non viaggiate tantissimo e siete a casa, per esempio, una borsa da viaggio può risultare una spesa esagerata rispetto a una base di ricarica. Allo stesso modo, se non amate gli altoparlanti della TV e più in generale preferite un'esperienza di gioco intima, allora è sempre bene investire il denaro nelle cuffie. Tutto è come sempre molto soggettivo, soprattutto in questi casi, dove non esiste un prodotto migliore su un altro.