La notizia in un minuto

Sony ha annunciato per la prima volta che PlayStation 5 ha superato PlayStation 4 in termini di utenti attivi mensili, segnando un momento storico nella transizione generazionale delle console. L'ecosistema PlayStation conta ora oltre 124 milioni di giocatori attivi mensili su entrambe le piattaforme, con un incremento di quasi 30 milioni rispetto all'anno precedente. Gli utenti PS5 dimostrano un coinvolgimento superiore, investendo maggiormente in contenuti e servizi. Hideaki Nishino, CEO di Sony Interactive Entertainment, ha sottolineato come "la PlayStation 5 offra il modo migliore per vivere i nostri contenuti", mentre la PS4 mantiene il ruolo di "punto di accesso importante" per i giocatori esistenti. Il sorpasso era atteso dopo l'equilibrio 50-50 registrato nel maggio 2024, quando entrambe le console contavano circa 49 milioni di utenti attivi ciascuna. Guardando al futuro, Nishino ha definito il futuro della piattaforma come "priorità assoluta", mantenendo il riserbo sui dettagli della PlayStation 6 ma confermando l'impegno di Sony nell'esplorare nuovi modi per permettere ai giocatori di interagire con contenuti e servizi in un mercato sempre più competitivo.