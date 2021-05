Tappetini RGB | I migliori di Giugno 2021

Il gaming su PC è molto particolare: servono periferiche ad hoc, una buona sensazione di controllo e un ambiente ben adeguato ed illuminato a sufficienza – e con stile. Proprio negli ultimi anni è scoppiata questa moda che vede i giocatori riempire di LED i case, le scrivanie e persino i televisori (al tal proposito, ecco una selezione delle migliori proposte per godersi appieno la next-gen). Adesso è la volta anche dei tappetini RGB per mouse e tastiera, i quali diventano scintillanti e dotati di porte USB. Scopriamoli insieme!

Se volete potete anche dare un’occhiata alle guide sulle migliori scrivanie da gaming oppure sulle scrivanie da gaming economiche, su cui posizionare al meglio i vostri nuovi tappetini RGB.

I migliori tappetini RGB

Havit tappetino gaming

Cominciamo con un articolo piuttosto interessante, un tappetino molto completo e dedito al gaming. Innanzitutto specifichiamo che le taglie disponibili sono due, XXL e S, che potrete scegliere liberamente a seconda dello spazio concesso dalla vostra scrivania (a tal proposito, QUI trovate una buona selezione di scrivanie). Riguardo alle caratteristiche, invece, meritano sicuramente una menzione gli immancabili LED RGB, regolabili attraverso un pulsante, fino a 14 differenti scenari. Notevole anche l’aggiunta di una porta USB che permette la ricarica dei dispositivi.

Abbiamo infine un’installazione plug and play e una superfice antiscivolo per i giocatori più esperti.

RuoCherg tappetino gaming

Altro tappetino, altre caratteristiche più o meno simili. Il focus, infatti, rimane assolutamente il gaming, accompagnato dalle immancabili luci RGB. La particolarità di questo tappetino, però, è l’elevata gamma di colori e modelli a vostra disposizione. Riguardo alle luci, è possibile scegliere tra rosso, arancione, giallo, verde, ciano, blu, viola, bianco e rosa; mentre invece riguardo ai modelli segnaliamo alcune variazioni: ce ne sono alcune a tema spazio, per esempio.

Per il resto, dimensioni a parte, bloccate a 80x30cm, si configura esattamente come il precedente modello.

UtechSmart tappetino gaming

Adesso è la volta di un tappetino davvero appetibile, un modello tech e ricco di illuminazioni piuttosto varie. Ha infatti 14 modalità di illuminazione e tipologie di luci differenti: lampeggiamento alternato, rosso alternato e luci spente.

Un’altra particolarità è il fatto che il tappetino è completamente impermeabile, il che significa che se siete soliti bere davanti al computer, un errore quale il rovesciamento della tazza o del bicchiere non vi causerà troppe noie. Infine, il materiale in gomma è sempre antiscivolo e l’utilizzo è, come al solito, plug and play.

Razer Firefly Hard Edition

Chiudiamo con un tappetino più costoso e realizzato da una casa piuttosto conosciuta in ambito PC e periferiche da gioco, ovvero Razer. Nello specifico, il costo maggiore si traduce in migliorie completamente rivolte ai giocatori più esperti, al fine di migliorare le prestazioni in-game. Il rivestimento più spesso, ad esempio, migliora la velocità e la precisione. Stiamo parlando inoltre di un prodotto persino certificato e che include un’illuminazione a 16,8 milioni di sfumature di colori, compresa la sincronizzazione con gli altri dispositivi Razer.

C’è anche un fratellino minore, un modello venduto a circa metà prezzo; ve lo lasciamo qui sotto.

Come scegliere un tappetino RGB

Spazio a disposizione

Scontato che sia, il formato del tappetino dipende esclusivamente dalla lunghezza delle vostre scrivanie. A tal proposito, conviene adocchiare modelli con diversi formati disponibili, come ad esempio il primo suggerito in questo articolo, che vi permette di scegliere tra S e XXL. Altro appunto: sempre in base alla lunghezza alcuni tappetini potrebbero essere adatti solamente al mouse, non anche alla tastiera, quindi guardate bene.

Caratteristiche gaming

Se il vostro intento principe è quello di videogiocare con mouse e tastiera, fate attenzione anche ad alcune caratteristiche importanti. Innanzitutto il tappetino deve essere resistente, ben robusto; in secondo luogo anche antiscivolo, così da permettere un ottimo movimento del braccio e persino fluido. Se proprio non volete farvi mancare nulla, acquistatene uno con in dotazione una porta USB, in modo da poter controllare o caricare il cellulare durante le sessioni di gioco.

Stile

Vanno bene le performance eccelse, ma non dimentichiamoci dello stile! Con una buona regolazione delle luci RGB, quando completamente al buio la vostra stanza apparirà come non mai. Un mood eccelso per partite rilassate. Per cui, controllate bene le colorazioni supportate e il tipo di illuminazioni, così che si sposi alla perfezione con i vostri gusti.