Minecraft Dungeons: data d’uscita svelata da un leak?

Minecraft Dungeons è il nuovo titolo prodotto dalla svedese Mojang ambientato nell’immenso universo di Minecraft e ispirato ai titoli dungeon crawler. Il gioco venne per la prima volta annunciato al Minecon 2018, un evento interamente dedicato al mondo di Minecraft. Il classico stile grafico a cubetti sarà mixato a un gameplay totalmente innovativo rispetto a quanto Mojang ci ha abituati a vedere con gli spin-off dedicati a Minecraft.

Ma in cosa consiste questo gameplay? La formula di base è quella dei classici giochi di ruolo action alla Diablo, ovviamente senza quelle ambientazioni serie e oscure che contraddistinguono il titolo di Activision Blizzard. Ma ora arriviamo alla vera notizia, pare che nelle ultime ore un negozio abbia fatto trapelare la data d’uscita, oltre a svelarci qualche nuovissimo dettaglio del titolo tanto atteso dai fan di Minecraft.

Secondo il leak il gioco sarebbe in uscita il prossimo 30 aprile e supporterà la risoluzione 4K su PC e Xbox One X, oltre al crossplay tipico delle piattaforme Microsoft. Sarà anche presente una modalità online e locale fino a quattro giocatori che dovranno collaborare combattendo uniti contro le minacce presenti nei vari dungeon. Quest’ultimi saranno caratterizzati da delle atmosfere epiche e nasconderanno al loro interno incredibili tesori che per essere ottenuti bisognerà sconfiggere incredibili mob e boss presenti nei vari livelli di gioco.

Se anche questo rumor fosse confermato mancherebbe veramente poco all’uscita di Minecraft Dungeons. I dettagli sul nuovo titolo di Mojang sono ancora pochi ma ci aspettiamo che nei prossimi giorni ulteriori novità verranno svelate al pubblico, magari attraverso qualche diretta streaming. Cosa ne pensate di questa notizia? State aspettando con impazienza il nuovo Minecraft gdr? Fatecelo sapere come sempre qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti. Vi invitiamo inoltre a seguire le nostre pagine per tutte le eventuali prossime notizie relative a Minecraft Dungeons