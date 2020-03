Minecraft Dungeons: possibile posticipo a causa del coronavirus

Il mercato videoludico sta subendo altri duri colpi a causa dell’emergenza coronavirus. Non bastano la cancellazione dell’E3 2020, della Game Design Conference, o dei tornei esports di Apex Legends, gli sviluppatori di videogiochi sono ora anche costretti a lavorare da casa, come stanno facendo i ragazzi di CD Projekt RED, i lavoratori di Ubisoft di diversi studio nel mondo, o anche i creatori di Super Smash Bros Ultimate: ora anche Mojang, gli sviluppatori di Minecraft, che stanno lavorando attualmente al titolo Minecraft Dungeons, sono costretti a continuare i propri sforzi da casa, pur di rimanere in linea con la tabella di marcia.

Possiamo quindi notare che sono diversi i titoli, in uscita da aprile in poi, che potrebbero subire un ritardo negli sviluppi, e quindi un rinvio della data di uscita. Come detto pocanzi, anche Minecraft Dungeons, sviluppato da Mojang, si aggiunge alla lista di giochi a rischio: il team di sviluppo ha, pertanto, provveduto a far sapere ai propri fan l’andamento delle cose, tramite un tweet.

As we’re working from home to do our part in protecting our community, our workflows will unfortunately be impacted. We’re working hard to deliver Minecraft Dungeons in April, but we’re also re-evaluating our timeline to make sure we bring you the best game possible. Stay tuned! pic.twitter.com/77964UwFpB — Minecraft Dungeons (@dungeonsgame) March 17, 2020

“Nonostante stiamo continuando i nostri sforzi lavorando da casa, al fine di assicurarci il bene dei nostri lavoratori, il nostro flusso lavorativo potrebbe essere impattato dalla situazione. Stiamo lavorando davvero duro per far sì che Minecraft Dungeons esca in aprile, ma al contempo, stiamo anche rivalutando la nostra timeline per assicurarci di portarvi il miglior gioco possibile. Rimanete aggiornati!“, ecco quanto comunicato tramite tweet, che spiega la situazione in cui anche questo team si è ritrovato inaspettatamente.

Non si tratta di un rinvio ufficiale, tuttavia, sembra che la software house stia davvero valutando di posticipare l’uscita del gioco, così da permettere ai suoi dipendenti di lavorare con più serenità possibile, in questo periodo di emergenza. Precisiamo, inoltre, che il titolo non ha ancora una data di uscita precisa, sebbene siano trapelati dei leak a riguardo, pertanto, non è da escludere che il possibile rinvio del gioco comporterebbe anche uno slittamento della closed beta, in origine prevista per le prossime settimane.