Minecraft: fine di un’era, sistemato un bug decennale

Nonostante Minecraft esista da oltre 10 anni, il sandbox targato Mojang continua ad essere uno dei videogiochi più giocati di sempre. Il merito di questo lungo successo va ovviamente a Mojang, che ha saputo evolvere sempre il proprio titolo aggiungendo nuovi contenuti che potessero spingere gli appassionati a tornare nel titolo. C’è però da sottolineare il grande lavoro portato avanti dalla community, sempre affezionata e vogliosa di creare qualcosa di nuovo nel colorato mondo di gioco.

Come già accennato poco fa, Minecraft sta continuando ad aggiornarsi ancora oggi con tutta una serie di aggiunte ed espansioni, che permettono ai giocatori di avere sempre qualcosa di nuovo da fare. Con la nuova build emersa anteprima quest’oggi, il team di sviluppo ha voluto inserire alcune piccole modifiche ad alcune delle nuove funzionalità del titolo. All’interno delle note dell’aggiornamento, però, è stata scovata anche un’altra cosa degna di nota.

Parliamo della correzione di un bug che ha quasi dieci anni, e che era rimasto nel gioco praticamente quasi dai primi anni di vita di Minecraft. Quando un giocatore usa un’incudine, prima che si rompa l’oggetto che si stava utilizzando quest’ultimo viene rigettato a terra automaticamente anziché tornare nell’inventario. Questo il bug decennale che, a quanto pare, è stato corretto con l’avvento dell’ultimo aggiornamento che sta per essere rilasciato.

La prima segnalazione di questo bug fu presentata da un appassionato il 21 novembre 2012, ma il problema è persistito fino ad oggi senza che il team se ne occupasse. Possiamo definirla quasi come la fine di un era, un bug che stava accompagnando Minecraft nel suo successo dopo tutti questi anni e che da adesso in avanti non sarà più presente nel gioco.