Minecraft: scopri il gioco da tavolo a soli 28€!

Se siete fan di Minecraft o se, semplicemente, vi va di fare un regalo carino e molto accattivante a qualcuno che adora il popolarissimo gioco Mojang, allora vi suggeriremmo di non perdervi questa offerta dedicata ad uno splendido gioco da tavola a tema, ovvero il divertente Minecraft Builders & Biomes prodotto da Ravensburger, ed originariamente venduto a ben 39,99€! Un gioco adatto a tutte le età, e giocabile da 2 a 4 giocatori dai 10 anni in su, oggi scontato alla cifra imperdibile di appena 27,99€!

Minecraft Builders & Biomes, chi dovrebbe acquistarlo?

Minecraft Builders & Biomes è un gioco da tavolo che, anzitutto, ci sentiremmo di consigliare agli appassionati del famoso videogame, ma non solo. Con la sua struttura semplice ed immediata, ed il suo stile colorato e sfizioso, ripreso a pieno dalla direzione artistica del gioco (oltre che dalla sua tipica grafica "cubettosa"), Minecraft Builders & Biomes è una scelta interessante anche per chi, magari, ha poca dimestichezza con il gioco originale, ma ha comunque una passione per i giochi da tavolo e vuole provare qualcosa di nuovo e abbastanza veloce.

Con partite che possono durare al massimo 1 oretta, Minecraft Builders & Biomes si propone come un'esperienza strategica e d'avventura, ai cui giocatori è affidato, proprio come nel videogame, il compito di esplorare il mondo alla ricerca di risorse, per poter così costruire i propri edifici ed accumulare punti.

Ma non solo! Perché, sempre come in Minecraft, potreste anche decidere di costruire armi per imbracciarle contro i mostri, o lanciandovi così in una vera e propria quest alla ricerca di risorse utili alla vittoria.

Insomma: questo gioco da tavolo ha la capacità di ricreare in modo interessante il mondo e le meccaniche del Minecraft originale, mettendole a portata di scatola e con tutto l'occorrente per divertirsi anche in appena 2 persone. Una scelta davvero interessante per gli amanti di videogame e giochi da tavolo che, grazie ad Amazon, potranno portarsi a casa un'avventura da tavola niente male a meno di 28 euro!

