Minecraft: la texture pack che trasforma i blocchi in LEGO è un sogno che si avvera

Quasi tutti ci siamo innamorati di Minecraft tanto per il gameplay survival quanto per le meccaniche sandbox che permettono di modificare a piacimento i blocchi del mondo di gioco. Da questo punto di vista il parallelismo ai mattoncini LEGO sono stati sempre immediati nella mente degli sviluppatori e dei fan, eppure c’è voluta una decina d’anni per vedere finalmente una texture pack che trasformi tutti i blocchi nei LEGO in maniera convincente.

La texture pack in questione scovata da PC Gamer si chiama MineBricks, una mod creata da Macio6 Productions che è in grado di funzionare a dovere anche con gli shader di Minecraft più disparati. LEGO ci aveva provato a emulare un videogioco sulla falsariga di Minecraft con LEGO Worlds, ma il fascino survival del gioco di Mojang, ora sotto custodia di Microsoft, non è riuscito a essere scalzato. Questa texture pack sembra essere la soluzione definitiva per tutti gli amanti dei mattoncini danesi.

Vi abbiamo già detto di quanto sia fantastica questa texture pack? MineBricks ha dettagli davvero sorprendenti: ogni blocco di Minecraft in alto ha le iconiche tacchette circolari dei mattoncini LEGO, utili nella realtà per incastrare tra di loro le diverse parti, ma pura estetica in questa versione minecraftiana. Dal video in 4K in basso potete vedere anche come la luce e le ombre riescono a muoversi tra questi segmenti circolari, creando un effetto davvero appagante.

MineBrack è in disponibile sul suo sito ufficiale, gratuitamente. Potete scegliere se utilizzare le texture da 128×128 pixel o da 256×256. Pagando 5$ per supportare il talentuoso team che ha realizzato questa texture pack, potete accaparrarvi anche le versioni da 512×512 e da 1024×1024 pixel. Ora aspettiamo solo che i più valenti creativi di Minecraft costruiscano i più famosi set LEGO nel mondo di Mojang.