Minecraft riceve la rivoluzione grafica tanto attesa: ecco come sarà

Dopo anni di attesa e innumerevoli richieste della community, Minecraft si prepara a una rivoluzione visiva che potrebbe ridefinire l'esperienza di gioco per milioni di appassionati in tutto il mondo. Mojang Studios ha finalmente annunciato durante il recente Minecraft Live l'arrivo di "Vibrant Visuals", un aggiornamento che promette di rinnovare profondamente l'identità grafica del titolo pur mantenendo intatta l'anima blocchettosa che ha reso celebre il gioco.

Questo passo, atteso da tempo, segna solo l'inizio di un piano più ampio per modernizzare un'estetica rimasta sostanzialmente immutata dal 2009.

La storia di Minecraft e degli aggiornamenti grafici è costellata di promesse non mantenute e progetti cancellati, che hanno alimentato la frustrazione dei fan. Mentre la community si affidava a mod e shader creati da terze parti per migliorare l'esperienza visiva, Mojang ha preferito per anni un approccio conservativo, limitandosi a piccoli perfezionamenti senza mai osare una vera evoluzione.

"Vibrant Visuals" cambia radicalmente questa filosofia, proponendo un rinnovamento estetico completo che include texture aggiornate, illuminazione direzionale, nebbia volumetrica e significativi miglioramenti a ombre e riflessi. È importante sottolineare che questi cambiamenti non influenzeranno in alcun modo il gameplay: la generazione di mob ostili, il funzionamento dei sensori di luce e tutti i meccanismi di gioco rimarranno invariati.

Compatibilità e implementazione graduale

L'aggiornamento arriverà inizialmente su Minecraft: Bedrock Edition per "dispositivi compatibili" nei prossimi mesi, con una successiva implementazione anche per Java Edition. Mojang ha progettato questo update pensando all'accessibilità: sarà disponibile come semplice opzione nelle impostazioni del gioco, attivabile con un tocco.

Due aspetti particolarmente interessanti riguardano la retrocompatibilità e la flessibilità dell'aggiornamento. Tutti i mondi esistenti potranno beneficiare dei miglioramenti visivi senza necessità di ricreazione, preservando così anni di costruzioni e avventure. Inoltre, essendo un'elaborazione completamente locale, ogni giocatore potrà decidere individualmente se attivare o meno le nuove grafiche, anche all'interno dello stesso server.

La richiesta di un aggiornamento grafico ufficiale ha una storia lunga anni. Con l'arrivo delle console di nuova generazione, queste aspettative sono aumentate ulteriormente, rendendo sempre più evidente il divario tra le potenzialità hardware disponibili e l'aspetto visivo del gioco.

I miglioramenti più significativi si noteranno nell'illuminazione e nelle ombre, con effetti particolarmente suggestivi negli ambienti bui. L'oscurità acquisirà una profondità mai vista prima nella versione vanilla del gioco, avvicinandosi a quanto finora ottenibile solo attraverso mod esterne.

Il futuro di Minecraft

Mojang ha chiarito che "Vibrant Visuals" rappresenta solo il primo passo di un piano più ampio per il futuro di Minecraft. Questa strategia pluriennale potrebbe segnare l'inizio di una nuova era per il titolo, rinfrescando l'interesse verso un franchise che, nonostante la sua longevità, ha mantenuto la rilevanza più grazie alla forza del marchio che all'innovazione del gioco base.

Combinato con i prossimi "game drops" previsti per quest'anno, questo aggiornamento visivo potrebbe convincere anche i veterani a dedicare nuove ore all'esplorazione del mondo cubico. Sebbene sia improbabile che questo annuncio plachi istantaneamente tutte le critiche accumulate negli anni, rappresenta indubbiamente un passo colossale nella direzione giusta.