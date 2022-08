In queste calde giornate estive abbiamo parlato molte volte di MultiVersus, il nuovo fenomeno che ha attirato tantissimi appassionati e curiosi. Il gioco non è ancora uscito in versione 1.0 e ha già tagliato parecchi traguardi importanti, e uno di questi è sicuramente essere inserito nel circuito competitivo picchiaduro EVO 2022. Quest’ottima notizia per la giovane community comporta però anche un sacrificio nel roster del gioco, anzi due sacrifici.

L’EVO 2022 è ormai alle porte, e come abbiamo accennato solo poco fa anche MultiVersus sarà presente al campionato competitivo. Il gioco di Player First e Warner Bros è ancora in fase beta, ma nonostante questo è già uno dei picchiaduro più frequentati sul mercato. Il montepremi per il vincitore ammonta a 100.000 $, ma per portarsi a casa tale ambito premio ci sono degli ostacoli, soprattutto se il vostro main è LeBron James o il Gigante di Ferro.

I due personaggi, infatti, sono stati banditi dagli organizzatori dell’evento. Il motivo di queste esclusioni è molto semplice, dato che entrambi i personaggi sono ancora definiti come sperimentali all’interno del gioco. Ma l’esclusioni non terminano qui, dato che anche lo stage Cromulons a tema Rick and Morty non sarà selezionabile dai contendenti che cercheranno di portarsi a casa il montepremi.

Il recente caso di MultiVersus ci fa notare come un brawler simile, sulla falsa riga del fortunato Super Smash Bros di Nintendo, serviva come il pane su PC e sulle console casalinghe PlayStation e Xbox. Ora bisogna vedere se il titolo riuscirà a mantenere questa folta community anche nel corso dei prossimi mesi e anni, ma già esser riuscito ad entrare nel circuito EVO deve essere una bellissima soddisfazione per tutti, dal team di sviluppo ai giocatori che hanno fin da subito dato fiducia a questa new entry videoludica.