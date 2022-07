Dalla giornata di ieri, MultiVersus è ufficialmente disponibile su PC, oltre che su console. Il gioco di casa Player First e Warner Bros. Interactive è stato lanciato in versione open beta: in attesa della versione definitiva, però, il titolo ha già raggiunto ottimi risultati, riuscendo ad avvicinarsi ad alcuni grandi giochi, già presenti da diverso tempo nel catalogo di Steam.

Come riportato da SteamDB, infatti, MultiVersus al momento si piazza in tredicesima posizione dei titoli più giocati sul client Valve, mentre nelle prime ore dal debutto è riuscito ad arrivare in quarta posizione, alle spalle di GTA 5 e Apex Legends. Il record di giocatori in contemporanea è stato di ben 144.456 giocatori. Al momento in cui scriviamo, in aggiunta, ci troviamo a oltre 67.000 giocatori in contemporanea, poco sotto Rust, pari a 71.812 giocatori.

I dati sono decisamente importanti. MultiVersus rappresenta infatti il lancio di maggior successo di Warner Bros. Games ed era davvero difficile ipotizzare questi numeri, tra l’altro per un gioco in open beta e decisamente poco pubblicizzato, almeno fino al lancio della versione di prova. Si tratta solo del primo passo di un supporto decisamente lungo, che includerà nuovi personaggi e una serie di bilanciamenti, in parte già avvenuti nel corso delle prime ore dal debutto aperto tutti dopo un breve periodo di closed beta.

Nel corso degli anni giochi del genere sono diventati sempre più popolari. Il successo di Super Smash Bros. ha spinto diversi altri team di sviluppo e publisher a lanciare le loro versioni, ma MultiVersus ha subito convinto un nutrito gruppo di giocatori, forse anche grazie alla potenza delle IP di Warner Bros. Complice un grande catalogo di personaggi da cui attingere, un prodotto del genere riesce ad attirare davvero tutti e non solo i fan di determinati franchise o opere, fattore forse troppo limitante per altri titoli dello stesso, identico filone.