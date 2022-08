MultiVersus continua a macinare consensi. Il gioco di casa Player First e Warner Bros. non è solamente il primo gioco dell’etichetta statunitense a essere il più giocato in assoluto, ma è anche diventato una vera e propria hit di Steam. D’altronde si sentiva nel mercato la mancanza di un prodotto simile: un picchiaduro del genere, con cross over importanti, è forse sempre stata un’esclusiva di Nintendo. Oggi però le cose sono cambiate e lo dimostrano gli ultimi dati dei giocatori.

Come riportato da Tracker.gg, sito che si occupa di tracciare i giocatori di alcuni giochi competitivi, MultiVersus è riuscito nell’impresa di farsi giocare da oltre 10 milioni di giocatori. Considerando che tracker.gg estrae i dati dalle API dei giochi per diverse statistiche, questo dato non sarà sicuramente preciso al 100% ma è molto vicino alla realtà. Si tratta di un numero decisamente importante, che riflette ovviamente il bisogno di questi giochi sul mercato.

Impressionante è anche il tempo con cui è stato ottenuto questo risultato. Normalmente, un gioco live service ci mette decisamente molto tempo a raggiungere limiti simili. Il titolo di casa Warner Bros. ha invece raggiunto questo record in appena tre settimane. Ci sono diversi motivi dietro questo successo, ma un grande aiuto a raggiungere il numero impressionante di giocatori ci ha pensato la natura free-to-play. Non abbiamo ancora in mano i dati di vendita del Season Pass, al costo di appena 39,99 Euro, ma è molto probabile che il gioco abbia incassato abbastanza da poter convincere l’editore a supportarlo per diverso tempo, essenziale per renderlo un vero e proprio gioco di successo.

Nel corso dei prossimi mesi, MultiVersus accoglierà anche la stagione 1 del titolo. Le prime aggiunte a livello di personaggi sono già state lanciate nelle precedenti settimane. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.