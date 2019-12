Nintendo: arrivano su eShop i saldi natalizi

Senz’ombra di dubbio Switch è stata una delle ultime fortune di Nintendo, riuscendo a registrare vendite importanti in tutto il mondo sin dal suo lancio, raggiungendo (e superando, ovviamente) più di 41 milioni di unità vendute a livello globale.

Il tutto è stato favorito anche dalle numerose esclusive realizzate da Nintendo, quali ad esempio The Legend of Zelda Breath of The Wild, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros. Ultimate, Luigi’s Mansion 3 e infine Pokémon Spada e Scudo, recentemente usciti nel mese di novembre.

Nel corso della giornata di oggi, in particolare, la divisione europea della compagnia di Kyoto ha annunciato attraverso un comunicato ufficiale sul proprio account Twitter l’arrivo dei saldi natalizi sull’eShop.

In particolare, più di 700 titoli per Switch e 3DS saranno scontati, arrivando fino ad uno sconto dell’80%. Non ci resta a questo punto che attendere questi saldi natalizi, previsti a partire dal prossimo 19 dicembre, confidando sopratttutto in sconti per gli ultimi titoli usciti su Nintendo Switch. E voi, quali titoli avete intenzione di acquistare durante questi saldi natalizi? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!