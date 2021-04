Nintendo: il futuro è tutto nuovo, le parole del presidente

Nintendo è da anni uno degli sviluppatori e publisher che ha sempre fornito il massimo supporto ai suoi progetti. Serie come Mario e The Legend of Zelda hanno trovato posto praticamente su tutte le console della casa di Kyoto, con spin-off, titoli originali ed esperimenti innovativi. All’alba del 2021 però il presidente della grande N, Shuntaro Furukawa, ha dichiarato che ci sarà un breve cambio di rotta.

Intervistato dal Nikkei (indice azionario del Giappone), Furukawa ha cominciato a narrare la futura strategia di Nintendo. Il colosso giapponese si concentrerà, nel prossimo futuro, anche su nuove IP. Una scelta dettata anche dalla pandemia e dalle evoluzioni stesse del mercato. Per il presidente la competizione, in questo caso con Sony o Microsoft è molto dura e lui stesso non si definisce una persona ottimista ma è pronto comunque a prendersi le responsabilità delle prossime scelte, studiando forme di intrattenimento diverse.

Nintendo però sa bene quanto Mario, Zelda, Animal Crossing e altri franchise storici siano importanti per i fan. Proprio per questo motivo Furukawa ha anche dichiarato che il supporto a queste famose serie sarà ancora garantito. Nei prossimi anni dunque, tra un prossimo capitolo principale dell’idraulico baffuto a far compagnia i giocatori di Switch potrebbe esserci un’IP completamente originale, anche se i tempi di sviluppo potrebbero essere più lunghi di quanto possiamo immaginare.

Negli scorsi anni, Nintendo si è comunque prodigata per poter lanciare sul mercato IP sempre differenti. Un esempio dell’ultimo periodo è sicuramente Splatoon, un acclamato third person shooter decisamente innovativo e la serie Xenoblade, che ha visto l’alba circa 10 anni fa su Nintendo Wii. Forse i nuovi progetti seguiranno questa filosofia oppure vireranno su qualcosa di completamente inedito. Ci vorrà del tempo ma siamo sicuri che le prossime novità in quel di Kyoto saranno senza ombra di dubbio quantomeno interessanti.