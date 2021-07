No Man’s Sky diventa 2001 Odissea nello Spazio: le immagini sono incredibili

Ce lo ricordiamo tutti periodo di lancio di No Man’s Sky. Il primo grande e ambiziosissimo progetto targato Hello Games si era portato dietro un forte interesse da parte di tutto il settore videoludico. Ben presto però, sia gli appassionati che lo stesso team di sviluppo sono andati incontro alla dura realtà dei fatti: il gioco non era stato in grado di confermare tutte le ottime premesse che erano state svelate e promesse durante l’arco di presentazione del titolo spaziale.

I ragazzi di Hello Games non si sono arresi abbandonando il gioco al suo destino, anzi, tutt’altro. Grazie a tutta una serie di aggiornamenti e grosse espansioni, oggi No Man’s Sky è un gioco corposo e ricco di contenuti diversificati, capace di intrattenere gli appassionati delle esplorazioni spaziali. All’interno di questo universo virtuale, ci sono alcuni giocatori che si stanno divertendo a ricreare e omaggiare altri prodotti che esulano anche dal mondo videoludico.

L’esempio perfetto è un appassionato che, grazie all’utilizzo di alcune mod è riuscito a creare nel gioco uno dei più grandi film di sempre: 2001 Odissea nello Spazio. Le immagini della sua creazione sono state postate su Reddit e stanno facendo velocemente il giro del web proprio per la loro bellezza. Il grande capolavoro di Stanley Kubrick rivive quindi in No Man’s Sky con alcune delle sequenze più iconiche del film di fine anni ’60.

Sembra quindi che No Man’s Sky, dopo un lancio a dir poco disastroso, sia riuscito a rinascere dalle proprie ceneri, dando ai giocatori non solo un’esperienza valida sotto molti aspetti, ma anche una sorta di valvola di sfogo in cui utilizzare la propria creatività per dare vita a grandi omaggi come quello proposto da questo appassionato in queste fantastiche immagini.