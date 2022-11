No Man’s Sky, nel corso degli anni, ha avuto un’evoluzione straordinaria che ha portato quello che si presentava come uno dei più grandi flop nella storia dei videogiochi a diventare un titolo che, ancora oggi, appassiona migliaia di giocatori. Dopo i recenti aggiornamenti che hanno arricchito l’avventura nello spazio di Hello Games con nuovi contenuti e portandola su Switch, lo studio sembra pronto a raggiungere anche la realtà virtuale.

Infatti, Hello Games ha confermato che la versione per PS VR2 di No Man’s Sky sarà disponibile al lancio del nuovo hardware di casa Sony. La notizia è stata anticipata da un errore che ha visto, per un breve periodo, la pagina ufficiale del gioco su PlayStation annunciare che la versione VR sarebbe arrivata a febbraio 2022. Dal momento che, evidentemente, questo non è possibile, Eurogamer ha ricevuto la conferma che il titolo arriverà invece a febbraio del 2023.

In una recente intervista, infatti, lo sviluppatore ha confermato la data di lancio e ha aggiunto alcuni dettagli su questo aggiornamento per No Man’s Sky (potete acquistarlo su Amazon) in VR. L’update, infatti, sarà totalmente gratuito per tutti i giocatori che possiedono le attuali versioni in commercio. Inoltre, secondo Hello Games, il PS VR2, grazie alla sua tecnologia innovativa e ai suoi nuovi controller, saprà spingere al massimo l’esperienza offerta dal gioco.

Dunque, la versione VR di No Man’s Sky sarà pronta per il 22 febbraio 2023, in corrispondenza al lancio del nuovo visore di casa Sony. Tuttavia, considerando che il prezzo del PS VR2 sono piuttosto elevati, alcuni giocatori potrebbero avere delle perplessità. Il visore, infatti, costerà 599,99€ nella sua versione standard, con la possibilità di acquistare un pacchetto esclusivo che include anche Horizon Call of the Mountain ad un prezzo che raggiunge i 649,99€. Dal momento che, appunto, il dispositivo arriverà a costare più della console che lo supporterà, il suo successo immediato non è affatto scontato.