Obsidian lancia una frecciatina a tutto il settore videoludico: un team piccolo ma prolifico

Obsidian Entertainment, lo studio di sviluppo di videogiochi, ha quasi raddoppiato il suo organico da quando è stato acquisito da Microsoft nel 2018, passando da circa 180 a 285 dipendenti. La notizia è stata rivelata dal CEO Feargus Urquhart in un'intervista a IGN.

Questo incremento significativo del personale ha permesso a Obsidian di aumentare notevolmente la sua produttività negli ultimi anni. Dal 2020 lo studio ha pubblicato tre giochi di successo - Grounded, Pentiment e Avowed - e un quarto titolo, The Outer Worlds 2, è previsto entro la fine dell'anno. Si tratta, ovviamente, di una cadenza di uscite impressionante per uno studio di dimensioni medio-piccole nel panorama dello sviluppo tripla A.

La strategia di Obsidian si basa su un approccio sobrio e misurato allo sviluppo, puntando su design, scrittura e direzione artistica piuttosto che su grafica all'avanguardia o tecnologie di simulazione avanzate. Come spiegato da Carrie Patel, lead designer di Avowed, il team di sviluppo del gioco contava solo 80 persone nel 2021, circa un terzo dell'organico totale dello studio.

Questa filosofia contrasta con i progetti più ambiziosi realizzati da Obsidian in passato, come Knights of the Old Republic 2 o Fallout: New Vegas, che cercavano di mantenere promesse visionarie con cicli di sviluppo di circa un anno. Sebbene fossero giochi eccellenti, spesso venivano completati all'ultimo momento e con numerosi problemi tecnici.

L'approccio di Obsidian si differenzia, dunque, dalla tendenza attuale dell'industria dei videogiochi, dove team sempre più grandi richiedono budget e tempi di sviluppo maggiori per realizzare giochi che devono essere necessariamente dei successi commerciali. Tuttavia, come dimostrato da titoli come Pentiment e Avowed, la strategia dello studio non si traduce in prodotti di qualità inferiore, anzi.

Urquhart ha sottolineato l'importanza della collaborazione con partner esterni come Heavy Iron e Beamdog per integrare le capacità interne dello studio. Questa flessibilità permette a Obsidian di mantenere un organico relativamente contenuto pur realizzando progetti ambiziosi.

Insomma, la crescita di Obsidian si inserisce in un contesto più ampio di espansione degli studi first-party di Microsoft, che negli ultimi anni ha acquisito numerosi sviluppatori di talento per rafforzare la sua offerta di contenuti esclusivi per Xbox e PC.