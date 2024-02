GTA Trilogy per PS4/PS5 a SOLI 23€! (-62%)

Se siete dei fan accaniti della celebre saga di Grand Theft Auto non potete lasciarvi scappare questa imperdibile imperdibile offerta Amazon su GTA Trilogy - The Definitive Edition per PS4 / PS5 che, grazie a uno sconto del 62%, scende a soli 22,99€. L'edizione definitiva della trilogia include Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas in versione CD, tre titoli che hanno fatto la storia del genere.

GTA The Trilogy, chi dovrebbe acquistarlo?

Se sognate di rivivere gli eventi più iconici della saga di Grand Theft Auto potrete farlo con la trilogia completa di GTA compatibile con PS4 e PS5. Esplorate le magiche ambientazioni che hanno reso celebre GTA e vestite i panni dei protagonisti della saga, da Tony Cipriani di GTA III a Tommy Vercetti di GTA Vice City, fino al mitico Carl Jhonson (CJ) di GTA San Andreas.

Se volete tuffarvi nelle magiche atmosfere degli anni '80 e '90 e esplorare città stracolme di gangster e scagnozzi pronti a farvi la pelle, la trilogia di GTA è il migliore regalo che potete farvi. Ogni titolo della serie ha una trama avvincente e offre decine di ore di gioco che si sviluppano su mappe enormi, stracolme di missioni secondarie che garantiscono un gameplay praticamente infinito. Lasciatevi rapire dalle avvincenti storie dei protagonisti dei tre capitoli più celebri della saga di GTA per prepararvi al meglio all'uscita dell'attesissimo nuovo capitolo della storica serie di giochi Rockstar.

Grazie all'offerta Amazon di oggi potete portarvi a casa la versione PS4 / PS5 della trilogia di GTA a soli 22,99€, meno della metà rispetto al prezzo originale di 61€. Ci teniamo a specificare che si tratta dell'edizione fisica del gioco, quindi con l'acquisto riceverete tre CD con custodia rigida che rimarranno per sempre nella vostra collezione personale.

Vedi offerta su Amazon