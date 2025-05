Lo smartphone che elimina cover e powerbank: oggi a un super prezzo

Se siete stanchi di dover portare con voi sempre una cover ultraresistente o una powerbank per non restare a secco di batteria, il DOOGEE S200 Plus è la risposta definitiva. Questo smartphone rugged si distingue per la sua autonomia “infinita” grazie a una batteria da ben 10.100 mAh, capace di supportarvi per giorni tra chiamate, musica, video e navigazione. In più, oggi è possibile acquistarlo su Amazon a un prezzo scontato: da 436€, con un ulteriore coupon da 37€, potete portarvelo a casa per meno di 400€, rendendolo uno degli affari tech più interessanti del momento.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 37€ durante il checkout

DOOGEE S200 Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

Ma l’autonomia non è l’unico punto di forza di questo telefono. S200 Plus monta un potente processore octa-core a 4 nm, con 4 Cortex-A78 a 2,5 GHz per le attività più pesanti e 4 Cortex-A55 per un multitasking fluido. Il chip AI APU 655 integrato migliora notevolmente le performance rispetto al passato e consente l’utilizzo di tecnologie intelligenti, ideali per applicazioni avanzate di riconoscimento, analisi e gestione dati. Il tutto, con un'efficienza energetica superiore del 25% rispetto ai modelli simili.

A livello multimediale, questo telefono non lascia nulla al caso: dispone di una fotocamera principale da 100MP, una notturna da 20MP, una frontale da 32MP e supporta la registrazione video in 4K. Anche lo spazio non sarà mai un problema, grazie ai suoi 512GB di memoria espandibili fino a 2TB e una RAM che può arrivare fino a 32GB (inclusa memoria virtuale). La qualità dello schermo, poi, è garantita da un display FHD+ da 6,72” a 120Hz e da un secondo display AMOLED posteriore da 1,32” che consente di risparmiare energia e controllare notifiche, musica, SOS, YouTube e altro ancora.

Pensato per gli amanti dell’outdoor, della tecnologia e della praticità, il DOOGEE S200 Plus è lo smartphone “indistruttibile” che vi libera da accessori ingombranti e limita le vostre preoccupazioni in mobilità. Sia che vi troviate su un sentiero di montagna, in campeggio o semplicemente in viaggio, questo dispositivo è pronto a seguirvi ovunque con prestazioni di alto livello, resistenza estrema e un'autonomia che ridefinisce gli standard. Vale la pena cogliere l'offerta prima che finisca.

Vedi offerta su Amazon