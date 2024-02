Super SCONTO su WWE 2K22 per PS5! (-55%)

Siete fan dei videogiochi e appasionati del wrestling? Non lasciatevi sfuggire la possibilità di tuffarvi nell'adrenalina con WWE 2K22, ora in vendita su Amazon a un prezzo incredibilmente ribassato di soli 34,00€, consentendovi di risparmiare il 55% sul prezzo di listino. Fatevi coinvolgere nell'arena e godetevi l'esperienza più realistica di WWE su PS5, approfittando di questa promozione prima che sia troppo tardi!

WWE 2K22, chi dovrebbe acquistarlo?

Nella nostra recensione, abbiamo spiegato che WWE 2K22 segna un momento decisivo per la lunga saga dei giochi di simulazione dedicati al mondo della WWE. Questa nuova iterazione presenta un gameplay completamente rinnovato, mirando a un equilibrio migliore tra l'approccio più arcade dei titoli passati e l'aspetto simulativo che si è sviluppato nel corso degli ultimi dieci anni. Naturalmente, tutte le modalità iconiche della serie sono tornate, compresa la modalità Showcase, che questa volta si concentra sulla carriera del leggendario lottatore Rey Mysterio, originario di San Diego.

In aggiunta a ciò, coloro che sono appassionati di wrestling hanno l'opportunità di approfondire ulteriormente l'esperienza, assumendo un ruolo più attivo nella gestione della carriera dei lottatori o nell'organizzazione degli incontri, attraverso modalità come MyRise, MyGM o MyUniverse, che offrono una gamma di opzioni più ampia e coinvolgente.

Per concludere, WWE 2K22 rappresenta un'opportunità eccezionale per i fan del wrestling WWE, specialmente considerando che Amazon offre la possibilità di acquistarlo a soli 34€: non lasciatevi sfuggire questa occasione, approfittate dell'offerta prima che scada!

Vedi offerta su Amazon