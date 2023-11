Overwatch 2, un nuovo eroe presentato alla BlizzCon 2023

Alla BlizzCon Opening Ceremony 2023, Mike Ybarra ha aperto le danze salutando gli ospiti dell’evento e, dopo aver invitato sul palco Phil Spencer per celebrare la recente acquisizione da parte di Microsoft, ha introdotto un trailer dedicato a Overwatch 2, il quale ha fatto da apripista alla presentazione delle novità dedicate al celebre titolo competitivo di Blizzard.

Si comincia con un nuovo eroe chiamato Mauga, il quale era già emerso da una fuga di notizie poche ore prima. Mauga appartiene alla classe tank, quindi è un imponente combattente con un arsenale di armi studiato per essere la prima linea d'attacco, in grado di infliggere danni significativi e resistere a una notevole quantità di colpi.

Questo nuovo personaggio, che sarà parte della Stagione 8 di Overwatch 2, si unisce al già ricco cast del popolare sparatutto competitivo, portando il totale dei personaggi giocabili a 39. Mauga è stato progettato per perforare le linee nemiche come avanguardia d'attacco, soprattutto in combattimenti a corto raggio.

Le sue armi distintive includono due grosse mitragliatrici gatling: "Gunny", con la quale può sparare colpi incendiari, e "Cha-Cha", che è in grado di infliggere danni critici. Una delle abilità passive di Mauga, invece, è "Berserker," che gli fornisce un incremento temporaneo della salute ogniqualvolta infligge danni critici.

L'abilità "Overrun", invece, offre un boost sulla carica che consente a Mauga di attraversare gli avversari senza essere bloccato, rendendolo un avversario temibile nel corpo a corpo.

L'Ultimate di Mauga, chiamata "Cage Fight," intrappola i nemici in un ring cilindrico caratterizzato da una barriera impenetrabile. Mauga farà il suo debutto ufficiale il 5 dicembre 2023, coincidendo, come vi anticipavamo prima, con il lancio della Stagione 8 di Overwatch 2.

Oltre a Mauga, Blizzard ha elencato una serie di novità che vedranno la luce nel corso del 2024, fra le quali un completo rework del Competitive e una nuova modalità di gioco PVP chiama "Clash".