Overwatch 2 resuscita con la collaborazione migliore di sempre

Non è raro vedere collaborazioni tra videogiochi e icone della cultura pop, ma poche riescono a riaccendere l’animo degli appassionati come quella appena annunciata tra Overwatch 2 e l’iconica serie Cowboy Bebop.

Non è la prima volta che in Overwatch 2 sbarcano personaggi di anime famosi e iconici: lo scorso anno, sempre a marzo, c’era stato il crossover con One Punch Man, che aveva introdotto le skin di Saitama per Doomfist, Genos per Genji, Terrible Tornado per Kiriko e Mumen Rider per Soldier:76.

A partire dal prossimo 12 marzo, i personaggi più famosi di Cowboy Bepop entreranno nell’universo di Overwatch 2 sottoforma di skin leggendarie per gli eroi del gioco: Spike Spiegel sarà Cassidy, Faye Valentine si trasformerà in Ashe, Jet Black in Mauga, Ed in Sombra ed Ein, l’iconico corgi, in Wrecking Ball. Inutile dire che c’è stata una grande attenzione ai dettagli, con B.O.B. (il compagno robotico di Ashe) trasformato in Redtail (la nave di Faye) e l’arma di Cassidy modellata sulla nave Swordfish di Spike.

Oltre alle skin, nel gioco saranno introdotti anche spray, intro per gli highlight ed emote a tema Cowboy Bebop, per un’esperienza ancora più ricca. Ciliegina sulla torta, la colonna sonora dell’anime sarà riprodotta durante le partite, accompagnando i giocatori nel corso dei match.

Questa collaborazione è un ottimo modo per riaccendere l’interesse in Overwatch 2, gioco che fatica a tornare ai fasti di un tempo e con sempre meno giocatori attivi. Introdurre i personaggi di Cowboy Bepop potrebbe non solo far tornare vecchi giocatori, ma anche attirarne di nuovi, che non vedono l’ora di combattere nei panni dei propri personaggi preferiti.