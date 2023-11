Overwatch 2, ecco Mauga | Provato BlizzCon 2023

Il BlizzCon 2023 può essere considerato come un vero e proprio punto di ripartenza per Blizzard, volenterosa di riprendersi il completo amore dai fan portando contenuti di qualità su tutti i loro prodotti.

Tra le varie esperienze su cui l'azienda è concentrata c'è sicuramente Overwatch 2, un sequel partito non proprio benissimo che ora deve fare i conti con una community poco felice e desiderosa di un cambio di rotta netto che difficilmente arriverà a breve.

Durante l'evento di apertura, infatti, il team si è limitato a promettere modifiche importanti per il 2024, garantendo solo un nuovo personaggio per la stagione autunnale/invernale. Proprio quest'ultimo abbiamo avuto l'occasione di provarlo in anteprima al BlizzCon 2023, analizzandone le abilità e le possibilità che potrebbe offrire durante la partite online.

Un nuovo Tank

Il nuovo personaggio è Mauga, un enorme samoano che non poteva essere altro che un Tank, pensato per supportare la propria squadra nei momenti più critici. D'altro canto il nome stessa significa letteralmente "montagna", perfettamente in linea con la caratterizzazione del personaggio che tra le tante cose sembra essere chiaramente ispirato da Maui, il personaggio del film Disney, Oceania interpretato dall'attore The Rock.

Essendo molto grosso è abbastanza evidente che il suo potenziale è quello di essere un tank offensivo pensato non solo per subire colpi, ma anche per infliggerli.

Mauga è dotato di due mitragliatrici a canne rotanti chiamate rispettivamente Cha-Cha e Gunny. La Prima, anche denominata "Pistola a catena instabile" consente di infliggere danni critici per chi subisce danni da fuoco, mentre la seconda, chiamata anche "Pistola a Catena Incendiaria" è dotata proprio da munizioni incendiarie. Potendole utilizzare simultaneamente o singolarmente, è possibile studiare delle strategie per effettuare il più alto numero di danni possibili a un nemico.

Il vantaggio di queste due armi è legato alla sua abilità passiva chiamata Berserker che offre la possibilità di rigenerare la salute per un breve periodo di tempo. Insomma, avrete capito che andrà testato il suo equilibrio in campo, perché potenzialmente potrebbe essere -almeno inizialmente- decisamente molto forte.

Ovviamente ci sono anche le abilità attive. La prima è Sovrastazione che permette di caricare in maniera completamente inarrestabile verso una qualsiasi direzione, consentendogli di "bloccare" degli avversarsi se colpiti dalla skill stessa.

Sovraccarico Cardiaco è invece pensata per creare un'aura ad ampio spettro che consente agli alleati di curarsi mentre colpiscono i nemici e allo stesso tempo ridurre i danni subiti. Per quanto riguarda la Ultimate, Mauga sfrutta un'abilità chiamata Lotta in Gabbia che blocca, con delle catene, la cura e danni dei nemici intorno all'eroe, permettendo a quest'ultimo non solo di essere l'unico avversario possibile da affrontare in quel lasso di tempo, ma anche di avere munizioni infinite fino a quanto l'Ultra non termina. Le sue potenzialità ci hanno sorpreso, ma certamente sarà effettivamente importante provarlo durante partite più strutturate. Chiaro che con le formazioni a cinque giocatori anche le sue particolarità diventeranno un po' meno efficaci, poiché potrebbe attirare la maggior parte dei danni nemici ed essere eliminato in breve tempo. Situazione che non sarebbe accaduta così velocemente nel capitolo originale, visto che solitamente si tendeva a organizzare il team con due tank diversi. Sicuramente il tempo ci dirà si potrà diventare un eroe sufficientemente apprezzato.

Tirando le somme

Mauga è un eroe piuttosto intrigante che potrebbe offrire spunti inediti durante le partite. Non sappiamo se potrebbe divenire un eroe meta, ma è chiaro che l'interesse del team per renderlo un Tank offensivo efficace è ben percettibile. Per il resto occorrerà provarlo in maniera più approfondita durante le partite online, così da constatare eventuali bilanciamenti o criticità anche durante il gameplay competitivo.