Path of Exile: annunciata la nuova espansione Delirium, ecco la data di uscita

Negli scorsi mesi, il team di sviluppo Grinding Gear Games, aveva dichiarato diverse volte che sarebbero arrivate delle novità riguardo alla prossima espansione di Path of Exile. Ora, lo studio neo zelandese ha annunciato che la nuova espansione del proprio titolo free-to-play si chiamerà Delirium, e per festeggiare questo annuncio è stato rilasciato un trailer dedicato.

Path of Exile Delirium uscirà il prossimo 13 marzo e conterrà diversi nuovi contenuti quali: la Delirium challenge league, il nuovo sistema Cluster Jewel, nuove abilità e gemme di supporto. Inoltre, verranno aggiunti nuovi e potenti oggetti e l’espansione porterà ad ulteriori miglioramenti all’endgame Atlas. Come se non bastasse, Delirium introduce molti nuovi boss e orribili demoni rari e unici da maciullare.

Infine, i giocatori potranno estendere l’albero delle abilità passive posizionando un Cluster Jewel in una delle cavità più esterne. Il Cluster Jewels consente di far crescere l’albero delle abilità passive aggiungendo una delle 280 nuove Notables Skills.

Oltre all’annuncio dell’espansione Delirium, Grinding Gear Games non ha ancora proferito alcuna parola riguardo a Path of Exile 2, che rimane in fase di sviluppo senza alcuna data di uscita meglio specificata, ma finchè ci sarà supporto al primo capitolo sarà ancora presto per parlare direttamente del suo sequel. Cosa pensate delle novità che verranno introdotte con l’uscita dell’espansione Delirium? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.