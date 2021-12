Persona 5 in arrivo su PC? Difficile, ma qualcosa bolle in pentola

Con i The Game Awards 2021 alle porte, è lecito aspettarsi qualsiasi mossa da parte dei publisher e sviluppatori. Come ad esempio Atlus, che nelle scorse ore ha aggiornato la sua lista di giochi Steam aggiungendone uno, segno che ci sarà un nuovo porting. E potrebbe essere proprio Persona 5 ad essere il fortunato candidato “selezionato” dallo sviluppatore orientale.

Chiaramente è ancora presto per dirlo, ma basta semplicemente dare uno sguardo alla lista degli ultimi giochi pubblicati dallo sviluppatore giapponese. La possibilità che Persona 5 arrivi su PC è già concreta, visto che la maggior parte dei titoli Atlus più interessanti sono già comparsi su Steam. Occhio però a sorprese dell’ultimo minuto, che coinvolgono quel leak enorme del database di Nvidia emerso verso settembre e che ogni mese riceve praticamente una conferma grazie ai reveal di publisher e sviluppatori.

Come riportato online, infatti, nella l ista dei giochi non compariva Persona 5, bensì Shin Megami Tenesi 5. Il J-RPG ha appena debuttato su Nintendo Switch e se il leak fosse veritiero, è l’unico gioco di SEGA (insieme a Total War 9, Judgement ed Endless Legend 2) ad essere presente all’interno del database di GeForce NOW. Insomma, Atlus potrebbe avere davvero in serbo qualche bella sorpresa da svelare a breve.

btw, atlus's steam page was updated with -14- My Games …it was 13 before todayhttps://t.co/p1Hw9kpFWO — Pan-hime – Persona stan (@regularpanties) December 6, 2021

Il nodo centrale della questione infatti risiede nel timing. Atlus ha aggiornato la lista di giochi proprio nella giornata odierna, segno che probabilmente un annuncio potrebbe arrivare a breve. Conoscendo la caratura dei suoi videogiochi non è da escludersi che l’annuncio arrivi proprio nella notte tra giovedì e venerdì , quando si terranno i The Game Awards 2021. Il palco della kermesse potrebbe essere la location perfetta per un eventuale porting, incluso ovviamente quello di Persona 5. E considerato come la serie si sta man mano avvicinando proprio a Steam, con l’uscita di Persona 4 avvenuta nei mesi scorsi, le sorprese possono essere dietro l’angolo.