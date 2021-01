Persona 5 Royal, il titolo con voti più alti su Metacritic del 2020

E voi l’avreste detto? Il 2020 è stato un anno un po’ turbolento sotto molti fattori, e l’industria del videogioco ne ha pagato sicuramente le conseguenze, dovendosi difatti adattare ad una situazione non semplice soprattutto per i tanti team di sviluppo costretti a lavorare in condizioni disagianti e sicuramente non adatte al tipo di lavoro da svolgere per far si che tutte i reparti che collaborano durante la creazione di un videogioco siano in sinergia. Se da un certo punto di vista quindi, l’industria ha subito dei contraccolpi è anche pur vero che ci sono stati dei veri e propri capolavori usciti lo scorso anno. Metacritic come di consueto ha fatto una lista dei giochi con miglior punteggio e sembra che in prima posizione ci sia Persona 5 Royal.

In realtà la notizia non fa tanto effetto soprattutto se pensiamo al fatto che altri titoli che sono usciti nel corso dello scorso anno in realtà sono stato tanto chiacchierati dalla critica di tutto il mondo, ma di fatto andando a creare due opinioni ben salde. Il caso di The Last of Us 2 è un esempio lampante. C’è chi lo ha amato alla follia e c’è chi invece non ha apprezzato l’evoluzione tecnica e narrativa, penalizzando il titolo di Naughty Dog con il voto.

Persona 5 Royal sembra invece aver fatto centro molto più silenziosamente di qualsiasi altro titoli, la quinta incarnazione del brand ha raggiunto finalmente la maturità e con essa è arrivata ovviamente un’edizione per noi europei in italiano.

Chissà invece se con il prossimo titolo della saga si possa sperare anche in un adattamento delle voci nella nostra lingua, la fanbase nostrana apprezzerebbe sicuramente e anche Atlus in effetti potrebbe cogliere la palla al balzo per raggiungere ancora più pubblico. Voi cosa ne pensate di questa notizia? Fatecelo sapere con un commento qui sotto!