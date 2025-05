Persona 5, un nuovo capitolo sta per sbarcare in occidente

Persona 5: The Phantom X sembra finalmente per arrivare in occidente? Negli ultimi mesi, la community di appassionati ha vissuto tra speranze e delusioni riguardo alla possibile localizzazione occidentale del titolo.

Ora, finalmente, Atlus West ha pubblicato un post sui propri canali social che sembra preannunciare novità importanti. Il messaggio "Think you dropped this..." accompagnato dall'emoji di un gufo e dall'invito "Stay tuned!" accanto a un'immagine dai colori nero e rosso tipici di Persona 5, ha riacceso le speranze dei fan. Non si tratta, come alcuni hanno subito ipotizzato, di un'anticipazione su Persona 6, ma di un chiaro riferimento a The Phantom X.

L'emoji del gufo, in particolare, rimanda a Lufel, un personaggio simile a un gufo che in The Phantom X ricopre un ruolo analogo a quello di Morgana nella serie principale. Una conferma indiretta che le novità riguarderanno proprio questo titolo arriva dall'annuncio di una diretta streaming prevista per giovedì 15 maggio alle 19:00 ora italiana, durante la quale verranno condivise nuove informazioni su P5X.

La ricezione di Persona 5: The Phantom X rappresenterà un banco di prova interessante per Atlus. Nonostante il titolo presenti tutte le caratteristiche distintive di un classico gioco Persona, con la sua estetica accattivante e i meccanismi di gameplay consolidati, si tratta fondamentalmente di un gioco gacha. Questo significa che molte meccaniche centrali e parte dei contenuti saranno bloccati dietro barriere temporali o acquisti in-app, inclusi i numerosi crossover già annunciati con Persona 5, Persona 5 Royal e Persona 3 Reload (acquistabile su Amazon).

Le recenti attività sui social media di Atlus West sembrano indicare che presto avremo risposte concrete sulle modalità di distribuzione, sulle opzioni linguistiche e sulla data di rilascio per i mercati occidentali. Non ci resta che attendere.

Se la localizzazione verrà confermata, sarà interessante osservare come verrà accolto un titolo che cerca di bilanciare l'esperienza narrativa immersiva tipica di Persona con le meccaniche free-to-play. Un equilibrio non facile da raggiungere, ma che potrebbe aprire le porte della serie a un pubblico ancora più vasto rispetto a quello conquistato con Persona 5, vero fenomeno culturale degli ultimi anni.