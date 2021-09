PlayStation 5, produrre un tripla A costerà centinaia di milioni di dollari

Di recente Shawn Layden è stato intervistato da Jason Schreier di Bloomberg, rivelando anche le motivazioni per cui ha deciso di lasciare Sony nel 2019, un anno prima dal rilascio di PlayStation 5, e lasciando anche un commento in merito al passaggio di Jim Ryan. Oltre a queste informazioni, l’ex presidente della compagnia ha parlato anche in merito agli attuali e futuri costi di produzione delle grandi opere di tripla A.

Secondo Shawn Layden, realizzare un titolo di questo calibro potrebbe arrivare a costare una media di 200 milioni di dollari. Per fare un confronto, il budget per alcuni giochi per PlayStation 4 sono arrivati a toccare i 100 milioni di dollari in passato. Layden spiega che questo è un chiaro problema per i publisher, che si trovano quindi costretti a trovare soluzioni per abbassare i costi di produzione: “se non puoi fermare la curva dei costi dal crescere, tutto quello che puoi fare è cercare di ridurre i rischi. Questo ti mette in una situazione in cui sei maggiormente incentivato nel realizzare dei sequel“.

Sempre dall’intervista, Layden chiarisce anche che tutti i publisher puntano sempre nel cercare “la tendenza da miliardi di dollari” come un Candy Crush o un Fortnite, al fine di avere una garanzia sui ricavati sul lungo termine. Questa necessità, secondo Schreier, giustificherebbe anche la tendenza della compagnia di focalizzarsi maggiormente sui sui titoli blockbuster, ovvero le proprietà intellettuali di successo, come ad esempio God of War, Horizon o The Last of Us.

L’intervista a Bloomberg finisce con Shawn Layden che riferisce di credere che il suo contributo al medium del videogioco, affermando: “credo di aver contribuito a mostrare al mondo cosa dei gameplay incredibili possono essere”. Sotto la sua direzione, di fatti, PlayStation 4 è stata il palcoscenico di titoli di grande spessore come The Last of Us Parte 2, God of War, Horizon Zero Dawn, Bloodborne e moltissimi altri.