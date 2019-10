PlayStation: Shawn Layden, capo dei Worldwide Studios, lascia Sony

Il Presidente di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, Shawn Layden, lascia Sony PlayStation sopo molti anni di carriera: ecco i dettagli.

Il Presidente di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, Shawn Layden, lascia la compagnia. L’annuncio è arrivato tramite il sito ufficiale giapponese della compagnia e tramite i canali social. Tramite Twitter, PlayStation ha ringraziato Layden per quanto conseguito negli anni con le seguenti parole:

“Con grande emozione, annunciamo che il Presidente di Worldwide Studios Shawn Layden lascerà SIE. La sua guida visionaria mancherà a tutti noi. Gli auguriamo di avere successo con i suoi futuri impegni e siamo profondamente grati per i suoi anni di servizio. Grazie per tutto, Shawn!”

Shawn Layden

Non sono state rilasciate informazioni aggiuntive: in particolar modo, non è stato detto nulla sul successore. Shawn Layden si è unito a Sony nel 1987 ed è divenuto il Presidente di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios dopo l’addio di Jack Tretton, nel 2014.

L’addio di Layden è molto particolare, visto che Sony, anche grazie al suo operato, si trova in una posizione di vantaggio all’interno dell’industria. Sotto Layden sono stati rilasciati alcuni tra i migliori videogame della storia PlayStation, come God of War, Marvel’s Spider-Man e Horizon Zero Dawn, oltre a superare i 100 milioni di PlayStation 4 spedite. Inoltre, l’addio di Layden avviene un anno prima del (probabile per quanto ancora non ufficializzato) rilascio di PS5: sarà interessante vedere chi prenderà le redini in questo periodo di transizione.