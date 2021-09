Shawn Layden spiega perché ha lasciato PlayStation

L’abbandono di Sony PlayStation da parte di Shawn Layden ha certamente lasciato basiti molti giocatori, ormai legati a lui. Non è di certo una novità che molte delle figure di spicco dei grandi publisher siano oggi considerati dei veri e propri personaggi, osannati e seguiti dagli utenti amanti dei loro ideali, del loro carattere e del lavoro che svolgono all’interno dell’industria. Shawn Layden è tra questi, ed è più che lecito che il suo abbandono di PlayStation nel 2019 abbia lasciato confusi e dubbiosi molti giocatori.

Jason Schreier, l’ormai noto giornalista di Bloomberg che da tempo segue le tendenze della gaming industry, ha avuto modo di intervistare l’ex-presidente di Sony PlayStation. L’obiettivo del dialogo sarebbe stato proprio quello di far luce sugli avvenimenti che hanno poi portato Shawn Layden a lasciare la compagnia e i Sony Worldwide Studios, cercando di comprendere perché ha voluto lasciare il colosso del settore del gaming, per cui si è precedentemente mostrato dubbioso, a pochi mesi dal rilascio di PlayStation 5.

Nella videochiamata con Jason Schreier, Shawn Layden ha spiegato che secondo lui l’industria dei videogiochi è ormai un’attività per giovani: ha riferito di aver capito che, dopo il rilascio di titoli di grande spessore come God of War e Horizon Zero Dawn, quello era il momento perfetto per lasciare la compagnia, lasciando alle nuove generazioni il compito di lanciare PlayStation 5 sul mercato. Schreier ha poi fatto riferimento ai presunti cattivi rapporti tra Shawn Layden e Jim Ryan, che secondo alcuni sono stati la causa principale della dipartita.

Tuttavia, in merito ad avergli passato il ruolo, l’ex presidente ha affermato che “credo di aver colto il giusto momento per farlo e non potrei esserne più contento”, mettendo a tacere ogni sorta di rumor. Il precedente capo di Sony PlayStation ha quindi preferito lasciare il suo posto alle nuove generazioni invece di rimanere nello stesso ruolo e rischiando di fatti di minare le prospettive future dell’azienda. Cosa ne pensate in merito a questa decisione? Fatecelo sapere con un commento.