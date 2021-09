PlayStation non si ferma più, acquistata anche Bluepoint Games!

Qualche tempo fa vi avevamo parlato dell’acquisizione di Housemarque da parte di Sony, ma i PlayStation Studios stanno per ampliarsi nuovamente anche con una seconda aggiunta. Dopo gli autori del tanto apprezzato Returnal, Sony ha deciso di far entrare nella propria famiglia di studi di sviluppo anche un altro team molto talentuoso, che nel corso degli ultimi hanno ha già più volte dimostrato le proprie capacità.

Parliamo di Bluepoint Games, il team di sviluppo statunitense che al lancio di PlayStation 5 ci ha allietati con il proprio remake di un grande classico come Demon’s Souls. Lo studio è stato più volte affiancato a Sony, come vi abbiamo raccontato in questo articolo agli inizi di luglio, ma solamente quest’oggi la compagnia giapponese ha deciso di rendere ufficiale l’acquisizione. In passato, infatti, Bluepoint aveva lavorato anche al remake di Shadow of the Colossus e alla trilogia rimasterizzata di Uncharted con la Nathan Drake Collection.

A presentare la collaborazione è stato Marco Thrush, Presidente di Bluepoint Games, proprio sul blog ufficiale di PlayStation. Lo studio di sviluppo per ora si è occupato quasi esclusivamente di remake, ma staremo a vedere se in programma hanno nuove idee da presentare per l’esperienza next-gen di Sony.

The studio’s brilliant re-creation of Demon’s Souls for the PS5 launch proves that @bluepointgames knows @PlayStation games inside and out. We are so excited to welcome them as the newest member of PlayStation Studios! Congrats to everyone at Bluepoint Games! pic.twitter.com/GEU35mIpC5 — Hermen Hulst (@hermenhulst) September 30, 2021

I PlayStation Studios proprio in questi giorni hanno dato notizia di sé come per esempio nella vicenda del rinvio di God of War Ragnarok da parte di Santa Monica, dovuto a un evento nobile che vi abbiamo riportato qui. Con l’aggiunta di Housemarque e Bluepoint Games, i PlayStation Studios hanno guadagnato ancora più ricchezza e varietà di produzioni. Parliamo di due team perfetti per la visione che ha Sony del gaming, e che non vediamo davvero l’ora di vedere quali saranno i prossimi progetti in cantiere in entrambe le fucine di questi talentuosissimi studi di sviluppo da poco acquistati dalla compagnia giapponese.