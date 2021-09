God of War Ragnarok: Santa Monica è un’azienda eccezionale, lo dimostra il rimando del gioco

I giochi rimandati come God of War Ragnarok sono stati un mantra di questo periodo pandemico. Se da un lato il mondo dei videogiochi ha vissuto comunque un periodo intenso di crescita, dall’altro lato la sua sfera produttiva ha avuto arresti e ritardi che hanno condizionato un bel po’ la tabella di marcia di molte software house. Eppure, questo non è il caso degli studi di Santa Monica, gli autori di God of War.

Da quanto è emerso nelle ultime ore Santa Monica aveva deciso di ritardare l’uscita di God of War Ragnarok al 2022, non senza polemiche dei fan e ripercussioni economiche, per un motivo più che nobile: Christopher Judge, doppiatore che impersona Kratos nella serie di God of War, ha avuto gravissimi problemi di salute e per questo Santa Monica ha deciso di aspettare che si ristabilisse. A confermare questa notizia è lo stesso Judge su Twitter.

Christopher Judge non riusciva a camminare nel 2019 e si è dovuto operare alle anche per sostituirle entrambe. L’intervento chirurgico ha coinvolto anche la schiena e un ginocchio. L’attore ha voluto rivelare questi retroscena in risposta a una dimostrazione di gratitudine da parte della community di giocatori, dopo che questi hanno votato su IGN il primo God of War come miglior gioco di sempre.

💯 in my feels right now. I need to be forthcoming. This has been approved by no one. To the beloved fandom, Ragnarok was delayed because of me. August 2019, I couldn’t walk. Had to have back surgery, both hips replaced, and, knee surgery. They waited for me too rehab…

Cont… — Christopher Judge (@iamchrisjudge) September 30, 2021

Riportiamo di seguito la traduzione del tweet di Christopher Judge: “100% dei miei sentimenti in questo momento. Ho bisogno di essere diretto. Questo posto non è stato approvato da nessuno. All’amatissimo fandom, Ragnarok è stato rimandato a causa mia. Agosto 2019, non potevo più camminare. Ho dovuto subire un’operazione alla schiena, ho dovuto sostituire entrambe le anche e ho dovuto operarmi al ginocchio. Hanno aspettato che io mi riabilitassi.” L’attore ha poi proseguito con il suo discorso, decantando i valori degli studi di Santa Monica e commuovendosi per il supporto ricevuto da colleghi e fan: “Nessuna minaccia, nessun ‘chi ti credi di essere?’ Nient’altro che amore e sostegno. E Santa Monica non ha mai detto una parola sul ritardo e su ciò che l’ha causato. Gli studi di sviluppo sono stronzi, ma questa azienda, da cima a fondo, dovrebbe darci speranza.”