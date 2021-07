Bluepoint Games sta per essere acquistata da Sony? La risposta la da lo studio

In questo periodo Sony sembra essere parecchio attiva nell’acquistare nuovi team di sviluppo. Dopo aver annunciato l’arrivo di Housemarque all’interno dei PlayStation Studios, i rumor su una seconda imminente acquisizione ha cominciato ad essere fortemente ventilato nei meandri del web. Nello specifico, le voci di corridoio parlavano anche di un acquisto relativo a Bluepoint Games, gli autori dei fantastici e apprezzati remake di Shadow of the Colossus e del più recente Demon’s Souls.

I rumor sull’acquisizione di Bluepoint Games da parte di PlayStation sono stati alimentati soprattutto dal profilo Twitter giapponese di PlayStation, il quale aveva pubblicato un immagine che faceva proprio pensare ad un annuncio praticamente imminente; che però ad oggi non è ancora mai arrivato. A dare una sorta di risposta agli appassionati potrebbe però averci pensato poco fa proprio la stessa Bluepoint.

Bluepoint Games, infatti, ha ribadito di essere uno studio completamente indipendente, come viene spiegato nella biografia che si può leggere su Twitter e sul sito web dello studio. La tempistica ci suggerisce che probabilmente Bluepoint abbia aggiunto questa didascalia in risposta alle recenti ed insistenti voci sull’acquisizione. In ogni caso, sembra che la presunta acquisizione da parte di Sony non si sia effettivamente concretizzata, almeno non ancora.

Quel che è strano, arrivati a questo punto, è ripensare al post pubblicato (e poi eliminato poco dopo) da PlayStation Japan su Twitter, dove si vedeva esplicitamente il logo di Bluepoint Games affiancato a quello dei PS Studios. Forse si è trattato di un mero errore, oppure non è ancora il momento giusto per Sony di annunciare anche questa importante acquisizione.