Pokémon GO: Niantic Labs regala 100 PokéBall per giocare da casa

Dopo le recenti modifiche apportate su Pokémon GO, Niantic Labs sta continuando a studiare nuove iniziative per evitare che la gente esca da casa vista la situazione recente dovuta al diffondersi della pandemia da coronavirus. Niantic Labs ha pensato, infatti, di regalare a tutti i giocatori ben 100 Pokéball.

Per essere più precisi e corretti, vi informiamo che quest’ultime saranno disponibili a un prezzo simbolico di 1 sola PokéMoneta e saranno acquistabili all’interno del negozio presente in gioco. Una volta riscattate, potrete dedicarvi in tutta tranquillità alla cattura dei Pokémon selvatici. Questa iniziativa è da considerarsi ottima per spingere i giocatori a restare a casa, evitando di farli girovagare per strada o magari raggiungere il Pokéstop più vicino infrangendo i divieti imposti dalle autorità.

Trainers, we've made changes to @PokemonGoApp until further notice, including adjusting gifts and adding Weekly bundles for 1 PokéCoin (featuring 100 Poké Balls this week), see the full list of changes here:https://t.co/Mz626yqg4t — Niantic, Inc. (@NianticLabs) March 23, 2020

In effetti, negli ultimi giorni, sono stati molti i casi di persone che andavano in circolazione a caccia di Pokémon e fermate dalle forze dell’ordine, infrangendo così le regole e tutte le nuove disposizioni prese dai governi per cercare di far rallentare il contagio da COVID 19. La regola del “restate tutti i casa” non è quindi rispettata da alcune persone, che dovrebbero ricordarsi di uscire da casa solo per comprovate ragioni di necessità.

Le recenti iniziative lanciate nelle ultime settimane da Niantic Labs per Pokémon GO, vanno proprio nella direzione di evitare che tali situazioni si verifichino ulteriormente. Da notare, quindi, il grande interesse che il team di sviluppo mostra per il suo celebre titolo mobile. Cosa ne pensate di questa iniziativa? In questi giorni di quarantena, state provando anche voi le ultime modifiche apportate a Pokémon GO? Diteci come sempre la vostra qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.