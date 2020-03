Pokémon GO: ecco le modifiche per giocare da casa

L’enorme successo di Pokemon Go è dovuto in larga parte alle funzioni del gioco che obbligano i giocatori a girovagare ed esplorare il mondo reale per poter ottenere ricompense, catturare pokémon rari e partecipare a eventi esclusivi. Purtroppo a causa dell’attuale pandemia di coronavirus (COVID-19) milioni di giocatori sparsi per il mondo si trovano bloccati in casa in quarantena; proprio per questo in queste settimane Niantic ha deciso di venire incontro ai suoi fan apportando interessanti modifiche che renderanno il gioco giocabile anche chiusi in casa.

Già nelle scorse settimane vi avevamo riportato gli eventi che in Italia sono stati cancellati o rinviati a causa del virus: Community Day, il Safari Zone di St. Louis, Darkrai nei raid a cinque stelle di difficoltà e rinviato l’evento dedicato al Team Rocket. Alcuni di questi verranno eventualmente riproposti a date da destinarsi.

Ecco che qui per voi abbiamo riportato le modifiche apportate a Pokemon GO per giocare da casa:

Offerta una tantum di 30 unità di Aroma per 1 Pokémoneta. Aroma avrà inoltre la durata di un’ora.

Distanza per la schiusa dimezzata se le Uova si trovano nelle Incubatrici Uova durante questo periodo.

I Pokéstop rilasceranno i pacchi amicizia con maggiore frequenza.

Gli habitat dei Pokémon aumenteranno e i Pokémon selvatici appariranno con maggiore frequenza.

Incenso a metà prezzo con efficacia raddoppiata.

Sblocchi gratuiti della Lega Lotte GO, con maggiori possibilità di incontrare Pokémon rari, leggendari o misteriosi.

Annullamento delle ore dei raid, delle ore dei Pokémon in primo piano, dei weekend di raid speciali e di eventi simili.

Parte di queste modifiche erano già state effettuate nelle settimane scorse ma con scadenza il 18 marzo. Con un recente aggiornamento la scadenza è stata posticipata oltre il 19 marzo a data da definire. Si spera che con tali modifiche il gioco sia usufruibile anche per chi si ritrova chiuso in casa.